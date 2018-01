Se entrega el segundo menor supuestamente implicado en el homicidio de un hombre en Bilbao Los dos menores acusados del homicidio. Se trata de un joven de Bilbao de 16 años. El otro, un adolescente de 13 años, ha comparecido en una comisaría de la capital vizcaína con sus padres, pero es inimputable penalmente DAVID. S. OLABARRI Bilbao Lunes, 8 enero 2018, 19:49

El segundo menor identificado como presunto autor del homicidio de Ibon Urrengoetxea, 'Urren', exfutbolista del Amorebieta de 43 años, se ha entregado en el juzgado de guardia de Bilbao, según ha confirmado el Departamento de Seguridad. Se trata de un joven de 16 años, vecino de Bilbao. La Ertzaintza localizó al primero de los dos menores, de 13 años, el pasado viernes, aunque no puede ser detenido al ser considerado inimputable por la edad. Los investigadores cuentan como pruebas con la declaración de testigos y las imágenes grabadas por cámaras de seguridad de la zona.

La Ertzaintza había conseguido dar con el menor de los supuestos asaltantes gracias a una investigación centrada, básicamente, en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y las declaraciones de testigos. Según las últimas indagaciones, al menos dos adolescentes decidieron robar a 'Urren' cuando le vieron subir desde el Casco Viejo de Bilbao sobre las cuatro de la madrugada. Y todo parece indicar que el asalto «se les fue de las manos».

El exfutbolista del Amorebieta había estado celebrando una comida de empresa con sus compañeros y se disponía a coger un taxi en la Plaza Circular para volver a su casa. Según las fuentes consultadas por el diario EL CORREO, el grupo del que forma parte el chico de 13 años ya había robado a personas que caminaban solas de madrugada en estado de embriaguez. En otras ocasiones contaban con la ayuda de un individuo que seleccionaba y marcaba a las víctimas. En este caso, los jóvenes se acercaron a 'Urren' y le pidieron un cigarro. Después, le dieron unos «abrazos». Al parecer, esta es una forma de testar el estado real en el que se encuentra la víctima y de tratar de robarle de forma disimulada. De hecho, uno de los testigos declaró en un primer momento a la Ertzaintza que creía que el fallecido y los asaltantes eran amigos porque le pareció verles en actitud amistosa.

Fue en esos momentos cuando 'Urren' se percató de que le estaban intentando robar y se revolvió contra los asaltantes. Según las últimas indagaciones, uno de los individuos le pegó una patada y el exfutbolista cayó, golpeándose con la cabeza en el suelo. Según el informe preliminar de la autopsia, Urrengoetxea falleció a causa de este golpe.

«¿Qué has hecho?»

Aunque en un primer momento se manejaron diversas hipótesis, no parece que los jóvenes pateasen a la víctima cuando estaba en el suelo. De hecho, se asustaron al ver al exfutbolista inerte sobre el asfalto y se fueron corriendo con su cartera. No se percataron de que en otro de los bolsillos llevaba más de 100 euros. Otro testigo informó a los agentes del Servicio de Investigación Criminal de Vizcaya que vio a unos jóvenes corriendo hacia el Casco Viejo mientras uno le decía al otro: «¿Qué has hecho? Le has matado».

El chaval no puede ser imputado por la agresión mortal En el caso de los mayores de 14 años que cometen delitos es la propia Fiscalía la encargada de decidir qué tipo de medidas se les aplican -por ejemplo si son internados en un centro de menores- antes de que se celebre el juicio, en el que deberán responder por su acción y en el que, en su caso, se determinará un castigo apropiado legalmente a su edad. El chico de 13 años, sin embargo, no puede ser imputado judicialmente por el homicidio, toda vez que no alcanza los 14 años necesarios para ser responsable penalmente de sus actos. Este menor ha sido conducido durante la investigación a la comisaría de la Ertzaintza en Deusto, pero nunca en calidad de detenido. La Fiscalía de Menores podría decidir imponerle en un futuro cercano algún tipo de medida correctora, pero nunca de carácter punitivo.

Los supuestos asaltantes trataron entonces de pasar desapercibidos. El chico de 13 años se cortó el pelo y se puso un gorro. Pero los ertzainas comenzaron un rastreo que permitió identificarle poco después. Es conocido por formar parte del grupo de jóvenes ha cometido en el último año diversos robos a adolescentes en el entorno de la Plaza Indautxu y cerca de la parada de metro de la zona.

Un joven bilbaíno que prefiere permanecer en el anonimato señala a este periódico que el identificado por la Ertzaintza es conocido por ir acompañado de un perro pitbull y por intimidar a chavales para robarles el teléfono móvil, dinero o prendas de vestir. Este chico dice que estos adolescentes se autodenominan 'The Ghetto Family'. De hecho, un padre afirmó a la Policía vasca que una sudadera con la que aparecía uno de ellos en una foto en las redes sociales se la habían robado a su hijo. Una madre cuyo hijo ha sufrido el robo de su móvil señala que estos chavales no dudan en utilizar la violencia cuando alguna de sus víctimas se resiste.

El supuesto asaltante, de nacionalidad española, proviene, además, de una familia desestructurada. El padre de uno de ellos es un viejo conocido de la Ertzaintza por haber cumplido diversas condenas.

La identificación de este menor estaba, en principio, prevista para la semana pasada. Pero finalmente se optó por alargar la investigación una semana más para recabar más pruebas, todo bajo la supervisión de la Fiscalía de Menores, que en estos casos debe ejercer tanto de acusación como de garante de los derechos de los adolescentes.