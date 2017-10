'Help Catalonia', un vídeo inspirado en la represión en Venezuela Vídeo de Òmnium Cultural 'Help Catalonia'. Òmnium Cultural responde al encarcelamiento de su presidente por sedición con un vídeo en el que pide ayuda internacional para liberar a una una Cataluña oprimida ROSARIO GONZÁLEZ Madrid Martes, 17 octubre 2017, 16:38

Apenas horas después de que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ingresara en prisión sin fianza por un delito de sedición, la plataforma independentista ha respondido con la publicación de un vídeo en el que reclama ayuda a la comunidad internacional y, más concretamente, a Europa, para liberar a una Cataluña oprimida.

Bajo el título 'Help Catalonia', el vídeo imita fotograma a fotograma a otros vídeos que se hicieron virales en Venezuela y Ucrania en 2014. El primero, titulado 'Help Venezuela', fue un mensaje con el que la oposición venezolana pedía ayuda a la comunidad internacional por la situación en su país, tras la muerte de al menos 15 manifestantes en las protestas que sacaron a miles de personas a las calles para denunciar el pucherazo electoral que mantenía al Maduro en el poder, además de denunciar la situación de represión en Venezuela, con supermercados desabastecidos, medios de comunicación intervenidos y violencia en las calles.

Poco tiempo después se hacía viral otro vídeo similar, titulado esta vez 'Help Ucrania', y en el que, con una factura mejorada y locutado en inglés, una joven con la voz quebrada y los ojos llorosos denunciaba la situación en su país y trataba de mostrar al mundo "las protestas en la calle contra la dictadura". "Tal vez mañana no tendremos móviles ni internet, estaremos aislados, y la policía nos asesinará, uno tras otro, cuando estemos a oscuras", denunciaba la mujer. En este caso, sin embargo, el vídeo formaba parte de la estrategia del gobierno ucraniano contra el gobierno proruso del expresidente Viktor Yanukovich y llamaba a los europeos a no cerrar los ojos y apoyar a la población en su lucha contra una dictadura que se hacía necesario tumbar.

En el caso de 'Help Catalonia', el formato es un calco, tanto en las imágenes como en el guion, del vídeo de propaganda del gobierno ucraniano. La pieza está conducida por una mujer que relata, en inglés, la situación en Cataluña tras la celebración del referéndum ilegal promovido por la Generalitat el 1 de octubre. Mirando fijamente a cámara con ojos suplicantes, e incluso con la misma voz quebrada que en el caso ucraniano, explica que "los catalanes, ciudadanos europeos, hemos vuelto a tomar las calles para protestar pacíficamente porque creemos en los valores europeos: Libertad, democracia y Derechos Humanos".

El vídeo, de más de tres minutos de duración, intercala imágenes de manifestaciones a favor de la independencia con protestas por los derechos de las mujeres o en defensa de la acogida de refugiados, y asegura que esos valores europeos "están siendo atacados" en Cataluña. Para ilustrarlo, muestra la actuación de las fuerzas de seguridad durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. "La policía española golpeó a personas mayores y a los jóvenes, ¿qué crimen cometieron? Ir a votar", lamenta en el vídeo, sin hacer referencia a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal su convocatoria.

En el vídeo se suceden imágenes de las cargas policiales, ciudadanos con el rostro ensangrentado, agentes requisando urnas y papeletas, la intervención de páginas webs relacionadas con el referéndum o la "detención sin orden judicial", según asegura la locutora, de 14 organizadores. La protagonista del vídeo denuncia además que la policía "empleó un grado de fuerza nunca visto antes en un estado miembro de la Unión Europea" y lamenta que "las instituciones españolas, incluido el Rey, no condenaron la violencia policial".

En el vídeo se insiste en que "el parlamento catalán acordó un referéndum" pero que "Mariano Rajoy lo declaró ilegal", negándose sistemáticamente al diálogo. Compara también la votación en Cataluña con el referéndum celebrado en Escocia, aunque no entra a explicar las diferencias evidentes entre ambos. Añade asimismo que, pese a la intervención de las autoridades, los catalanes lograron votar (2,3 millones) y el 90% apoyó la independencia de Cataluña, aunque tampoco en este caso añade que los observadores internacionales concluyeron que las numerosas irregularidades en la votación invalidaban los resultados.

Para finalizar, la mujer insiste en uno de los mensajes clave del independentismo: la búsqueda de apoyo internacional para una eventual Cataluña independiente: "No es un asunto interno de Cataluña, si no que concierce a cada uno de los ciudadanos europeos". "Ayuda a Cataluña, salva Europa. Después será tarde", añade para finalizar.