Rajoy comparecerá mañana en el Congreso a las 16:00 para hablar de la crisis en Cataluña Mariano Rajoy / Efe El presidente comparecerá justo un día después de que Puigdemont anuncie previsiblemente la declaración unilateral de independencia de Cataluña AGENCIAS Madrid Martes, 10 octubre 2017, 14:21

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá finalmente este miércoles a las cuatro de la tarde en el Pleno del Congreso para hablar de la crisis abierta en Cataluña tras el referéndum secesionista celebrado el pasado 1 de octubre.

Así lo ha anunciado a los periodistas la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, antes de acudir a la habitual reunión de los martes de la Mesa del Congreso.

El jefe del Ejecutivo anunció la misma noche del referéndum que acudiría a petición propia al Parlamento y formalizó su solicitud al día siguiente, pero su comparecencia estaba pendiente de fecha y hora, a la espera de cómo evolucionaban los acontecimientos en Cataluña.

Finalmente será este miércoles a las 16.00 horas, justo un día después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparezca en el Parlament para anunciar previsiblemente la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Catalá: «El Gobierno hará lo que sea necesario»

El ministro de justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que está "preparado" para una hipotética declaración unilateral de independencia de Cataluña y ha afirmado que se hará "lo que sea necesario" para ello.

Catalá ha hecho estas declaraciones antes de participar en un acto en Madrid, donde ha recordado que el Gobierno tiene y va a hacer uso de todos los instrumentos que la legislación establece para garantizar que se cumplen las leyes, se cumplen las sentencias y los poderes públicos cumplen sus obligaciones jurídicas.

Posteriormente, en su comparecencia en la jornada, ha advertido de que "quien incumple la ley está negando la igualdad de todos los ciudadanos, está siendo un verdugo de los derechos fundamentales y está fomentando la desintegración de la sociedad".

Méndez de Vigo: «Aún está a tiempo»

Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha llamado este martes a la "reflexión" a Puigdemont, ya que, según ha dicho, está "a tiempo" de no realizar una declaración unilateral de independencia. "Quiero pedirle que no haga nada irreversible, que no emprenda ningún camino que no tenga vuelta" , ha demandado.

Méndez de Vigo, que ha acudido al Museo Arqueológico Nacional para inaugurar la exposición 'El poder del pasado. 150 años de arqueología en España', ha realizado este llamamiento al presidente catalán unas horas antes de que acuda al Parlamento de Cataluña para dar cuenta de su estrategia tras la jornada del 1 de octubre.

El portavoz del Ejecutivo ha recordado a Puigdemont que Europa ya ha dicho "con toda claridad que no aceptará" ni "reconocerá" una declaración de independencia de Cataluña y ha subrayado que, por tanto, "no hay que hacer nada que al final no tenga efectos". "Una declaración de independencia es un fracaso de Europa, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial para que todos puedan convivir en democracia y libertad".