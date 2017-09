La Guardia Civil se quedará en el centro de datos de la Generalitat para impedir el recuento

El sindicato policial ve «normalidad»

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, se ha referido a la situación que se vive en Cataluña en vísperas del 1-O afirmando que la sensación es "la propia de un evento como en el que nos encontramos". "La situación de los compañeros es de normalidad, como cualquier otro dispositivo que se realiza en cualquier parte del territorio nacional, bien sean unos Juegos Olímpicos o un partido de alto riesgo", ha declarado en declaraciones a Europa Press Televisión.

Sobre lo que pueda suceder el domingo, Cosío ha asegurado que no temen "en ningún caso" por la seguridad ciudadana, de la misma manera que no consideran que los desórdenes públicos puedan ir más allá de este tipo de manifestaciones. En cuanto a la labor que realizarán Policía, Guardia Civil y Mossos, el portavoz del SUP ha afirmado que su cometido será "el que se encomiende en función de como vayan evolucionando los acontecimientos".

"Nuestra labor es la de garantizar el libre ejercicio de derechos y libertades, siempre bajo la responsabilidad de que prime la seguridad de las personas y de los propios agentes, con esa premisa se desarrollará todo con normalidad y profesionalidad", ha finalizado.