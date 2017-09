El Gobierno catalán notifica los miembros de las mesas del referéndum Marta Rovira, portavoz del grupo de Junts pel Sí. / EFE La portavoz del grupo de Junts pel Sí ha confirmado el envío de dichas notificaciones de cara al referéndum soberanista CRISTIAN REINO y AGENCIAS Barcelona Martes, 26 septiembre 2017, 14:09

La portavoz del grupo de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha anunciado este martes que la Generalitat ha comenzado a enviar las notificaciones del sorteo de los miembros de las mesas electorales para el referéndum del 1 de octubre.

La Sindicatura electoral, antes de que sus integrantes cesaran la semana pasada para evitar pagar la multa impuesta por el Tribunal Constitucional, amplió el plazo hasta este martes para que la administración catalana enviara las notificaciones de las mesas.

Carles Puigdemont, en cualquier caso, afirmó el domingo en una entrevista en La Sexta que si no se podían enviar las cartas a las personas elegidas en sorteo para ocupar las mesas, quienes serían escogidos, de acuerdo a la ley española, serían los primeros que acudieran a votar el próximo domingo.

Rovira, no obstante, ha dicho que "están llegando algunas notificaciones pero no han acabado de llegar todas", por lo que no han sido notificados los 55.000 miembros que conformarán las mesas electorales. La diputada de Esquerra no ha desvelado la forma en que se han remitido estas notificaciones ni cuándo han empezado a enviarse.

El sorteo se hizo el pasado 15 de septiembre, pero el procedimiento habitual para comunicar a los presidentes y vocales de las mesas no se pudo completar, después de que el Gobierno instara a Correos a paralizar cualquier envío relacionado con la consulta.

La Generalitat celebra este martes su última reunión antes de la consulta del domingo y se espera que dé todos los detalles sobre la organización logística del 1-O y todos los preparativos.

La CUP crea «comités de defensa»

La CUP Capgirem Barcelona ha impulsado comités de defensa del referéndum transversales en todos los distritos de la capital catalana, en los que se promoverán pegadas de carteles a favor del 1-O y se informará a los ciudadanos que lo requieran sobre la votación que el Govern ha convocado para el domingo.

La propia Rovira ha explicado ante los periodistas que dichos puntos de defensa harán un llamamiento a los vecinos para que se movilicen, promoverán acciones para garantizar el 1-O y ayudarán a personas mayores y a las que no tienen acceso a Internet para que sepan dónde puedan votar.

Invitarán a estas personas a colgar carteles con la información del colegio electoral que le corresponde en sus escaleras de vecinos, porque todos los que residan ahí tienen asignado el mismo punto, ha detallado Rovira junto a la líder municipal del grupo, Maria José Lecha.

Estos comités, que la CUP empezó a promover hace semanas desde sus 13 núcleos de la ciudad -que han ofrecido su estructura para defender el 1-O-, son transversales e incluyen a entidades, asociaciones, partidos y vecinos que deliberan sobre cómo garantizar y defender el referéndum, con información, acciones y resistencia pasiva.

Lecha ha avisado de que el Gobierno central "quiere instaurar un ambiente de miedo y que la gente se queda en casa", con un estado de excepción no declarado, y ha sostenido que los refuerzos de Policía Nacional y Guardia Civil sólo encontrarán en Cataluña un pueblo pacífico y con la firme intención de votar.

Ha augurado que encontrará "un pueblo tranquilo y convencido de que es la democracia la que abrirá las puertas a una nueva democracia, rompiendo con esta democracia y esta monarquía herederas del franquismo", y ha asegurado que, tranquilos y firmes, los catalanes votarán el 1 de octubre.