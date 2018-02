Felipe González y Pedro Sánchez retoman su relación con una comida Felipe González y Pedro Sánchez. / Efe El encuentro tuvo lugar casi un mes después de que el expresidente del Gobierno se mostrara «dispuesto a hablar» con Sánchez si éste le llamaba COLPISA Madrid Miércoles, 14 febrero 2018, 10:21

El expresidente del Gobierno Felipe González y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, iniciaron ayer una nueva etapa de acercamiento y recomposición de su relación política con una comida en Madrid, confirmaron a Efe fuentes cercanas al líder socialista. El encuentro tuvo lugar casi un mes después de que González se mostrara, en una entrevista en la Ser, «dispuesto a hablar» con Sánchez, si éste le llamaba, algo que «no ha ocurrido, pero va a ocurrir», pronosticó ese día el expresidente.

Para entonces Sánchez ya le había enviado algún mensaje después de meses de distanciamiento, incluso de confrontación directa durante las primarias, en las que González apoyó a la presidenta andaluza, Susana Díaz. Tras la victoria de Sánchez en las primarias, González dijo que no se «siente representado» por ningún líder político y anunció que se había tomado un «año sabático del PSOE», consistente en no pronunciarse sobre temas de su partido.

El reencuentro se produce un día después de que la ejecutiva de Sánchez aprobara el nuevo reglamento de los estatutos del PSOE, que alumbra el nuevo modelo de partido defendido por Sánchez en las primarias, en el que los militantes y la ejecutiva ganan poder, en detrimento de órganos.

Por otra parte, Comité Federal del PSOE que el sábado debe ratificar el nuevo reglamento contará con importantes bajas. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, rival de Pedro Sánchez en las primarias del pasado mayo, excusó ayer su presencia y también lo hicieron el de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y la balear Francina Armengol.

González: «Me siento engañado por Sánchez»

En un enfrentamiento pasado, González reveló que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le dijo en julio que los socialistas se abstendrían en segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy para no impedir la formación de Gobierno. "Y claro, me siento frustrado, como si me hubieran engañado. No tenía ninguna necesidad", desveló González en una entrevista con Pepa Bueno en la Cadena SER.

Aseguró que, en la conversación, Sánchez le comentó que en la primera votación el PSOE votaría en contra de Rajoy pero no en la segunda para evitar el bloqueo. El secretario general también le trasladó a González que no tenía intención de formar un gobierno alternativo, como pretende hacer ahora tendiendo la mano a Podemos y Ciudadanos.