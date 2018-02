¿Por qué Europa podría tumbar la sentencia a Valtonyc? 01:13 Para Jueces para la Democracia en supuestos como el de Valtonyc los tipos penales están muy abiertos y creen que debe cuestionarse «la proporcionalidad de las penas» ISAAC ASENJO Madrid Miércoles, 21 febrero 2018, 17:48

Está claro que a la Justicia española no le gusta el rap. Y es que a la condena de tres años y medio de prisión para Josep Miquel Arenas - alias Valtonyc - por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, se suma la que podría tener Pablo Hasel por los mismos delitos, lo que ha suscitado un gran polémica. La Audiencia Nacional - que últimamente descubre a más raperos que Spotify - juzgará mañana al artista - que ya fue condenado en 2014 por el Supremo. En caso de no poder pagar la multa, serían cinco años de cárcel. Muchas son las voces en las redes sociales que se preguntan ¿dónde están los límites de la libertad de expresión?. A finales de 2017, los doce raperos de La Insurgencia fueron condenados por enaltecimiento al terrorismo a dos años y un día de prisión por la Audiencia. Y también a principios del año pasado, el Tribunal Supremo condenaba a César Strawberry - líder del grupo Def con Dos - a un año de cárcel por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo de ETA y de los GRAPO por una serie de comentarios publicados en su perfil de Twitter. Y ya van una veintena de casos desde que se reformó la ley relativa a los delitos de terrorismo en las redes sociales.

La batalla jurídica y ética está sobre la mesa. ¿Es proporcional pisar la cárcel por una creación artística o la libertad de expresión tiene límites en este ámbito? Para Jueces para la Democracia en supuestos como el de Valtonyc los tipos penales están muy abiertos y creen que debe cuestionarse «la proporcionalidad de las penas». El cantante no cuenta con antecedentes penales y se convertiría en el «primer caso que por un delito de libertad de expresión se ingresa en prisión», afirma esta organización civil de jueces y magistrados de España.

¿Debe prevalecer la libertad de expresión ante frases que ofenden y que son inaceptables? Ignacio González Vega - portavoz de Jueces para la Democracia - ha cuestionado en una entrevista que el código contemple penas de prisión para supuestos como el del rapero mallorquín y aboga por sustituir en la ley la privación de libertad por sanciones de tipo económico.

Según la sentencia ahora ratificada, las canciones incluyen expresiones en apoyo y alabanza a las organizaciones terroristas Grapo, ETA, y a algunos de sus miembros, así como contra el titular de la Corona y sus familiares, y contra el presidente del Circulo Balear, Jorge Campos, contra quien se dirigieron las amenazas.

La defensa del rapero ya ha anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional este fallo, y él mismo ha anunciado que en unos días se pronunciará sobre el tema.

El magistrado recuerda que «la libertad de expresión está concebida no sólo para aquellos casos en los que se pueda agradar, sino también para aquellos supuestos en los que se choca, se puede inquietar u ofender al Estado o a una parte importante de la población», y ha señalado que, lo más probable, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que la condena contra el rapero termine anulada en Estrasburgo. ¿Porqué? La máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa ha rechazado en otras ocasiones que los ordenamientos jurídicos otorguen una protección cualificada a cargos o instituciones porque considera precisamente que por ser públicos están sometidos a mayor grado de críticas. «La regulación actual en Europa no prevé una especial protección para el Jefe del Estado ante la libertad de expresión», explica la asociación. «En una sociedad democrática hay derechos fundamentales para poder opinar», dice. De ahí que uno pueda alegrarse o no según corresponda la ofensa.