Detenida en Granada por retener en su casa al fontanero hasta que le pusiese agua caliente Durante 20 minutos el trabajador estuvo encerrado con llave en el domicilio de la mujer de 64 años EL NORTE Valladolid Miércoles, 22 noviembre 2017, 20:05

Una mujer de 64 años ha sido detenida en Granada por retener en su casa a un empleado de una empresa de servicios de fontanería que no pudo instalarle el calentador de agua por falta de espacio. La señora, que no tenía antecedentes policiales, habría comprado un calentador demasiado grande para el espacio donde quería ubicarlo y por ese motivo el trabajador no podía complacer su petición.

El fontanero permaneció retenido durante 20 minutos. Tras este espacio de tiempo el hombre decidió llamar a la Policía para informar de la situación que estaba viviendo, según informa el periódico Ideal.

Cuando llegaron los agentes, la señora abrió la puerta que mantenía cerrada con llave y les explicó que había retenido al fontanero porque «no podía estar sin agua caliente».

A la mujer se le acusaba de un presunto delito de detención ilegal y por ese motivo se le trasladó hasta las dependencias policiales. A continuación los hechos fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial.