«Hoy he descubierto lo que es el miedo» Foto de S.F.G. cerca de plaza Cataluña / S.F.G S. F. G., una joven gallega que se encontraba en La Rambla en el momento del atentado, afirma que «he vuelto a nacer»; la furgoneta implicada en el atropello masivo le pasó al lado, escuchó un fuerte sonido y echó a correr para salvar su vida JAVIER AYUSO SANTAMARÍA Jueves, 17 agosto 2017, 21:26

S.F.G. había quedado con un amigo en plaza Cataluña sobre las 16:30, quería ir a una pastelería en la calle Tallers. «Comencé a andar por el lado derecho de las Ramblas y de repente, en una milésima de segundo, paso todo», comenta la joven.

«Una chica con vestido, intuyo que inglesa por los rasgos, estaba en el suelo tendida agarrándose el vientre. Había muchísima gente llorando».

«Se escuchó un ruido muy fuerte, como un metal contra el suelo o algo así, y de repente una estampida de gente », añade la joven de Vigo. Las Ramblas estaban abarrotadas y todas las personas que allí estaban comenzaron a correr arrollando con todo: «volaron sillas, mesas, todo...».

«Vi a esa chica, me pare unos segundos, pasó un mosso y me dijo: corre, corre, corre. Corrí en medio de la gente. Vi muchísimos heridos: mucha sangre y piernas rotas».

S. F. G. se vio obligada a correr hacia la plaza Cataluña. Mientras hablaba con su madre llorando a través del teléfono escuchó más gritos y pudo ver una nueva estampida de gente. «Me metí en una tienda de ropa de la plaza Cataluña, donde bajaron las verjas. La gente se tiraba al suelo; había muchísimo niños llorando. Fue horrible»

«Valientes son los pobres heridos y muertos, yo poco. Sigo sin asimilarlo, no me doy cuenta de que lo he vivido en primera persona». Sin duda alguna y como reconocer la joven: «He vuelto a nacer».