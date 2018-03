PP y Ciudadanos ralentizan el trámite de derogación de la prisión permanente Reunión entre Rajoy y familiares de víctimas que solicitan el mantenimiento de la prisión permanente revisable. / Fernando Calvo (Efe) Ambos partidos solicitan en la Mesa del Congreso ampliar el plazo de enmiendas parciales con el ánimo de retrasar la reforma NURIA VEGA Madrid Martes, 20 marzo 2018, 14:47

La Mesa del Congreso ha acordado esta mañana ampliar una semana más el plazo de enmiendas parciales a la proposición de ley que plantea derogar la prisión permanente revisable. Los votos de PP y Ciudadanos han servido para bloquear la reforma otros siete días y nada impide que ambas formaciones resuelvan congelarla con continúas prórrogas.

El PP no se ha movido de su defensa cerrada de la prisión permanente revisable. Hasta el punto de que el Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto para ampliar el número de supuestos en los que cabría aplicar la pena. En el caso de Ciudadanos, el partido liberal nunca ha terminado de definir su postura, si bien Albert Rivera se comprometió con las familias de Diana Quer y Mari Luz Cortés a no derogar la figura hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la legalidad de la misma.

De no haberse sumado Ciudadanos al PP, esta mañana no habría sido posible ralentizar los trámites. Tanto PSOE como Podemos cuentan con dos representantes en la Mesa del Congreso, pero ninguno de los dos ha pedido una prórroga del plazo de enmiendas parciales. La actitud de los socialistas ha sorprendido, por ello, al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. «Resulta chocante que el PSOE, después de haber dicho que había que esperar a la sentencia del Constitucional, en la primera oportunidad que tiene, no pide prórroga y deja la responsabilidad en manos del PP y Ciudadanos», ha reprochado Rafael Hernando.

Hace unos días, la portavoz de los socialistas, Margarita Robles, reveló «un acuerdo tácito» con Hernando para no debatir sobre este asunto hasta conocer la resolución de los magistrados y censuró que los populares llevaran el tema al pleno del pasado jueves. El PP, sin embargo, recuerda que la sesión fue sólo posible porque así lo facilitaron Ciudadanos y el PSOE en la Mesa del Congreso.

«Que el PSOE se aclare, que no mienta y no pretenda eludir sus responsabilidades», ha advertido el portavoz del PP en la Cámara baja. A su juicio, lo que ocurre es que la semana pasada los socialistas hicieron un «papelón» e «insultaron» a las víctimas en el debate parlamentario cuando existe un «apoyo mayoritario» de los españoles a la prisión permanente revisable.