Ciudadanos insta a Sánchez a aplicar ya otro 155 en Cataluña El partido de Albert Rivera pide al nuevo presidente que no devuelva a los soberanistas «las armas» que utilizaron para el golpe del 1-O MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 4 junio 2018, 21:15

Ciudadanos no se fía del nuevo Govern y así se lo hará ver al recién elegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha emplazado a una próxima reunión para analizar la situación de Cataluña y pedirle que impulse ya un nuevo 155. La intervención de la Generalitat finalizó este fin de semana con la toma de posesión de los consejeros designados por Quim Torra y en el partido de Albert Rivera defienden que hay que ponerse manos a la obra para evitar otro «golpe de Estado» como el del pasado 1 de octubre. «Hay que impedir que los independentistas no vuelvan a tener el control de las finanzas públicas de la Generalitat y de los Mossos y que no reabran las embajadas», ha remarcado este lunes su número dos, José Manuel Villegas, tras la celebración del Comité Permanente de la Ejecutiva de Ciudadanos.

Para la formación liberal, los soberanistas siguen situándose «fuera de la ley y no se arrepienten de nada ni piden perdón». Prueba de ellos es el «aquelarre independentista» del sábado en el Palau de la Generalitat, donde «no hubo ninguna intención de dar un paso atrás». Por ello, Villegas ha insistido en que «estamos a tiempo de hacer un nuevo 155 para no devolver a los independentistas las mismas armas que utilizaron para dar un golpe a la democracia».

Ciudadanos ha quedado descolocado dentro del tablero político tras prosperar la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy el pasado viernes. Mientras redefine su estrategia el partido naranja va a seguir explotando la cuestión catalana para arañar votos a un lado y a otro del tablero e intentar marcar a Sánchez.

En la cúpula naranja quieren observar y esperar a ver qué dirección toman las cosas pero advierten de que estarán «vigilantes» ante las «hipotecas» que haya podido adquirir el líder socialista con «populistas, nacionalistas y separatistas» para que no hagan «que este Ejecutivo tenga que ejercer su función en contra de la igualdad de todos los españoles», ha advertido Villegas.