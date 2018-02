Camps, imputado por tres delitos en el 'caso Gürtel'

Camps dice que fue presidente de honor de la fundación y que no la gestionó

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado hoy que él solo fue presidente de honor de la fundación que organizó la visita del papa a València en 2016 y por tanto no tuvo ninguna relación con la gestión diaria de esa entidad. Camps ha asegurado que está "completamente seguro" de que en esa fundación se hizo todo correctamente y no se produjo ninguna irregularidad.

No obstante, ha destacado que él solo era el presidente honorífico de esa fundación junto con el fallecido arzobispo de Valencia Agustín García-Gasco, por lo que no tenía ninguna relación directa con su gestión o las posibles contrataciones que pudiera realizar. "Precisamente porque era un presidente honorífico no habría tenido ningún sentido que yo me hubiera dedicado a firmar contratos", ha añadido.

Camps ha dicho también que está "convencido" de que esta citación como investigado (antes imputado) es una "imputación preventiva" cuya única finalidad es mantenerle en esa condición ante la eventualidad de que más adelante alguien quisiera imputarle y evitar, así, la eventualidad de que los supuestos hechos hubieran prescrito.