El Ayuntamiento de Gijón: «el problema de los bañadores está en las mentes de algunos» La foto se viralizó por redes sociales El concejal de Seguridad Ciudadana ha recordando además que lo importante es que «el servicio de salvamento no ha tenido ni una víctima mortal» OLAYA SUÁREZ Lunes, 7 agosto 2017, 21:26

El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, defendió hoy durante su visita a la Feria de Muestras el trabajo de las socorristas del Ayuntamiento de Gijón, cuyas imágenes en bañador se han vuelto virales en los últimos días, acompañadas comentarios machistas. «La perversión del uniforme puede que esté en las mentes de algunos, pero a mí no me lo parece», atajó el edil, quien hizo hincapié en que «lo importante es que los socorristas de Gijón no han tenido ni una sola víctima mortal en la mar en dos años, eso es en lo que hay que fijarse y no en otras cosas».

El representante del gobierno local apuntó que «es cierto que parte de la indumentaria que llevan no se corresponde con la reglamentación uniformal», refiriéndose a los bañadores rojos con los que fueron fotografiadas. «Bajo la camiseta y los pantalones llevan bañador de competición, que se hayan desprendido de alguna prenda más es comprensible en verano», añadió.

La jefatura de Salvamento aconsejó trabajar con el pantalón corto para evitar los comportamientos sexistas que han tenido que soportar. De esta forma se pretende poner fin a los comentarios vertidos sobre las profesionales quienes, por su parte, prefieren mantenerse ajenas a la polémica suscitada en torno a su imagen. Por su parte, Flor Palacio, la jefa de Salvamento,no ha querido hacer declaraciones al respecto para no avivar aún más un episodio que ha suscitado comentarios a favor y en contra de la difusión de las imágenes.

Pablo González, portavoz del grupo municipal del PP, aludió a dichas fotografías en sus redes sociales, haciendo la siguiente reflexión: «¿Alguien piensa en cambiarles el uniforme? ¿Alguien cree que su indumentaria atenta contra la dignidad de la mujer (y además pagado con dinero municipal)?. Imagino que no».