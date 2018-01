Artur Mas presenta su renuncia como presidente del PDeCAT Artur Mas. / Efe El expresidente de la Generalitat, al que Neus Munté sustituirá al frente del partido, justifica la dimisión por su calendario judicial y para no ser un freno a la expansión del PDeCAT R.C. Barcelona Martes, 9 enero 2018, 20:36

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha anunciado esta tarde su dimisión como presidente del PDeCAT, decisión que ha estado meditando desde hace algún tiempo y que se ha conocido en las últimas horas.

"Mi paso a un lado tiene dos razones, que son las que explico a Marta Pascal en la carta que le he enviado. La primera razón es la más importante, y es estrictamente política: el resultado que obtuvo Junts per Catalunya el 21 de diciembre es muy bueno. En lugar de rebajar nuestras expectativas, las aumentamos", explica Mas, que ha asegurado no querer interferir en la "expansión" del PDeCAT tras esta victoria.

Más información Mas, el expresident inhabilitado que pilotó el giro al independentismo de CDC

En segundo lugar, con motivo del "calendario judicial que tengo que afrontar en los próximos meses". "Fui procesado, condenado e inhabilitado por el 9-N. Y, como saben en mi caso, esta condena está pendiente de ratificación por el Supremo, y creo que este órgano va a confirmar la sentencia, por lo que voy a estar inhabilitado", matiza.

Mas, al que Neus Munté sustituirá al frente del PDeCAT, ha desvinculado su dimisión de la próxima sentancia del caso Palau, y ha afirmado que la extinta CDC "ya pagó el precio más alto por ese caso, que fue autoliquidarse". En la rueda de prensa en que ha anunciado su dimisión, ha detallado que hace mucho tiempo que había decidido dimitir sin que tuviera relación alguna con el caso Palau, cuya sentencia se prevé para el 15 de enero.

Al preguntársele por la posible vinculación, ha respondido que no tiene nada que ver, y ha añadido que "si fuera así, cabe recordar que CDC ya pagó el precio más alto que nunca ha pagado nadie y que existe, que es desaparecer". "Hay muchos partidos que tienen problemas vinculados con la corrupción, pero ¿qué partido ha desaparecido? Ninguno. CDC, sí, y lo decidió la propia gente de CDC", ha destacado.

También ha reivindicado que el caso Palau tiene su embrión en los años 90, "etapa anterior" a su liderazgo en CDC, y que no se le ha citado ni como investigado ni como testigo durante el juicio porque no está implicado. "No hay ni la más mínima prueba; si no, me hubieran llamado. Mi responsabilidad no era llevar las finanzas, sino confiar en determinadas personas que en algunos momentos las llevaron", ha añadido.