El PSOE ya decide su presente y su futuro

Los tres candidatos a dirigir el socialismo español se enfrentan a unas primarias que decidirán el rumbo del principal partido de oposición, encajonado entre la derecha gobernante y Podemos, su gran rival en la izquierda. Cerca de 188.000 afiliados están llamados a elegir al nuevo secretario general del PSOE, dirigido de forma interina por una comisión gestora desde el pasado octubre.

El exlehendakari Patxi López ha sido el primero de los candidatos en acudir a votar. Tras depositar su papeleta, ha asegurado que se ve con "fuerzas" y con "ganas" de liderar el PSOE, y confía en que este lunes "todos juntos" recuperen "el mejor Partido Socialista". "Mañana es el primer día de la recuperación del PSOE", ha afirmado. "Es lo que espera la ciudadanía. No podemos enredarnos en otras cuestiones", ha indicado.

López ha votado a las 10.20 horas en la Agrupación Socialista de Portugalete, en Vizcaya, donde votarán a lo largo de la jornada 200 afiliados. En el momento de ejercer su derecho de sufragio, estaba acompañado de su mujer, Begoña Gil, y del secretario general del PSE-EE de Vizcaya, Mikel Torres.

Patxi López ha sido el primero en votar. / Efe

El diputado vasco se ha mostrado convencido de que hoy va a haber "una gran participación y una gran movilización de los votantes socialistas porque somos muy conscientes de lo que está en juego". "Estoy convencido de que vamos a votar pensando en qué es lo mejor para el PSOE, pero también para el conjunto de España", ha añadido.

Díaz: «Lo mejor empieza mañana»

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta andaluza, Susana Díaz, se ha mostrado hoy convencida de que su partido se va a "levantar" y ha proclamado: "Lo mejor va a empezar a partir de mañana porque somos la alternativa de gobierno y comienza la cuenta atrás para volver a ganar".

Díaz ha hecho estas declaraciones en la jornada de las primarias del PSOE tras acudir a votar "con ilusión y alegría" en la Agrupación de Triana, en Sevilla, hasta donde ha llegado acompañada de su marido, José María Moriche. La presidenta andaluza, que ha utilizado la cabina para coger la papeleta, ha resaltado la importancia de este día para el PSOE y ha animado a todos sus compañeros a que acudan a votar a las agrupaciones. A la pregunta de si estaba "nerviosa" ha contestado que lo que está es "feliz y agradecida" por el cariño recibido durante la campaña, y se ha mostrado segura de que hoy va a ser "un gran día para el PSOE". Ha eludido, por "respeto", pronunciarse sobre si tiene la esperanza de ganar, y ha insistido en su llamamiento a la participación.

Sobre lo primero que va a hacer si gana las primarias, ha reiterado que llamará a sus compañeros "Pedro y Patxi" para "tenderles la mano y pedirles que arrimen el hombro para hacer grande el PSOE, que es lo que necesita este país". "Porque estoy convencida de que eso es lo que están esperando millones de ciudadanos que quieren devolvernos su confianza", ha remachado. Su objetivo, según ha subrayado, es "abrir un tiempo de unidad, de fraternidad, porque eso es lo que me han pedido todos los compañeros y, el lunes, a trabajar por la unidad", ha recalcado.

Pedro Sánchez vota en Pozuelo de Alarcón. / Efe

Sánchez, a por un «nuevo partido»

El candidato a la secretaría general del PSOE Pedro Sánchez ha llamado a la participación para las primarias, un proceso del que espera que salga un "nuevo" partido que incorpore "de forma más contundente la participación". Sánchez ha llegado entre aplausos este mediodía a la agrupación socialista de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde ha acudido a votar entre periodistas, militantes y curiosos.

En primer lugar, el ex secretario general ha animado a la participación de los afiliados en un proceso que es "ejemplo de democracia, participación, transparencia y debate". A preguntas de los periodistas, ha señalado que un alto número de votantes beneficiaría al PSOE.

A su juicio, la "gran responsabilidad" desde el día de mañana será la de "unir y canalizar la corriente de ilusión" en el partido. Por ello, ha considerado que esta noche podrá verse a los tres candidatos "juntos".

Sánchez ha indicado que acatará los resultados si pierde para ser fiel a la decisión de la militancia, mientras que si gana ha comprometido su vocación de integración. Tras una "campaña muy larga", Sánchez se ha mostrado muy agradecido y emocionado por la "conexión" con los militantes.

Ha indicado que va a pasar el día en familia -hoy es el cumpleaños de su madre- y a las 20.00 horas se dirigirá a la sede del PSOE de la calle Ferraz.

Línea de fractura

La línea de fractura está en la cuestión de si el partido hizo bien al permitir en octubre que el PP pudiera formar gobierno, máxime cuando en los últimos meses los conservadores no han dejado de protagonizar diversos escándalos de corrupción. Sánchez, secretario general entre 2014 y octubre de 2016, centró su campaña en la idea de que esa decisión, promovida por los rivales que lo defenestraron en una revuelta interna, fue "una pésima idea" que dejó al partido "a la deriva", como dijo este sábado. Sus detractores, entre ellos Díaz, le responden que no había más remedio que resignarse a la oposición, después de que bajo su liderazgo el PSOE cosechara los peores resultados electorales de su historia.

Las primarias socialistas están marcadas además por un clima de competición con Podemos, el partido que aspira a liderar la izquierda española. Los candidatos socialistas han criticado como una "intromisión" esta iniciativa, que no tiene visos de prosperar en el Parlamento. No obstante, Díaz y Sánchez han dicho que en caso de ganar la votación interna no descartan promover desde el PSOE una moción contra Rajoy.

Unidad dentro una formación muy polarizada

En sus respectivos actos para cerrar la campaña, la presidenta regional andaluza, Susana Díaz, el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez y el exlehendakari del País Vasco Patxi López llamaron a la unidad dentro una formación muy polarizada en torno a los dos primeros.

"No es nuestra obligación enfrentarnos a otro socialista para estar divididos en tierra de nadie", advirtió desde Bilbao Patxi López, que no ha dejado de llamar a la moderación. "Lo que nos estamos jugando es el futuro de la izquierda de este país", proclamó en Madrid Pedro Sánchez, que planteó las primarias como un dilema entre tener "una posición subalterna al Partido Popular", la formación conservadora que gobierna España en minoría, o ser "una alternativa" a estos. Díaz, por su lado, dijo en Trujillo (Extremadura) estar "convencida" de que "a partir del próximo lunes lo mejor está por llegar para el PSOE, para que vuelva a abrir una puerta al cambio" en España.