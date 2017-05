Sánchez acusa de «esconder a la militancia» a Díaz, que pide el voto para «levantar el país»

El ex secretario general del PSOE y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha alertado del "riesgo de involución democrática" del programa electoral de su principal contrincante en la batalla por el liderazgo del PSOE, Susana Díaz, y ha pedido el voto para "rescatar" al partido de la abstención en la investidura de Mariano Rajoy.

Para el aspirante a liderar el PSOE, muchas de las propuestas de Díaz son "todo lo contrario" a lo que "siempre" ha defendido la organización. Concretamente, ha cargado contra las pretensiones que, a su juicio, tiene la presidenta andaluza de "esconder a la militancia" y contra la iniciativa de dar créditos a jóvenes estudiantes: "La educación es un derecho, no un endeudamiento", ha subrayado.

Sánchez ha reunido a miles de personas en el madrileño parque de Berlín, el lugar escogido por su candidatura para cerrar la campaña a las primarias socialistas a 24 horas de que arranque la votación para elegir al nuevo líder del partido.

Centenares de simpatizantes y militantes agitaban banderas del PSOE y sostenían pancartas bajo el lema 'Aquí está la izquierda', entre otros. El calor y el sol han acompañado a los partidarios de Sánchez en su último acto de campaña luciendo sombreros rojos con el eslogan de su campaña 'Sí es sí' rotulado.

Al lugar se han acercado miembros de plataformas de apoyo a Pedro Sánchez de diversos territorios, entre otros Asturias, donde superó en número de avales a los recogidos por su principal adversaria en la batalla por la Secretaría General, la presidenta andaluza Susana Díaz. De hecho, unos gaiteros asturianos han puesto la música de fondo antes del inicio del acto, aunque la entrada de Pedro Sánchez ha estado acompasada por la canción 'Color Esperanza', de Diego Torres.

Díaz pide el voto para «levantar el país»

La candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, que cierra en Extremadura su campaña de primarias, ha pedido el voto para "volver a levantar el PSOE para levantar España" ante un Mariano Rajoy que, según ha agregado, "está en el descuento". "Os pido que nos levantemos y saquemos orgullo", ha reiterado la presidenta de Andalucía ante el centenar de militantes que llenaban la sede de la Agrupación Local del PSOE de Trujillo (Cáceres).

Acompañada por el líder de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, Díaz ha dado su palabra de que se comportará "como una buena socialista, en mi casa y en lo público". "Vivo nada más que para deberme a los valores de este partido", ha agregado.

"Tenemos que echar raza, orgullo y autoestima para unir al PSOE. Vamos a unirlo porque somos una familia que libremente hemos elegido para compartir la lucha por la igualdad y contra las injusticias", ha manifestado Susana Díaz.

La candidata y presidenta andaluza ha recalcado que "hay que recuperar la moral de la victoria", especialmente "porque a Rajoy le queda lo que tarde el PSOE en levantarse". "La derecha ya está en el descuento y tenemos que celebrar muy pronto que el PSOE vuelve a ser el partido de las grandes mayorías", ha manifestado.

"Mientras unos enfrentan a ciudadanos y territorios, el PSOE solo tiene una bandera, la de la igualdad", ha agregado la candidata socialista, que ha mostrado su voluntad de querer ser "la primera mujer en el PSOE para cambiar las cosas desde la izquierda", ha dicho que "lo mejor que le ha pasado a España es el PSOE, pues ha hecho una país más justo e igualitario".

"Hay que mirar a los ojos a millones de ciudadanos para decirles que el PSOE sigue aquí", ha dicho Díaz, quien en su balance de campaña se ha mostrado agradecida por el cariño recibido y, aunque hoy se cierran los actos de primarias ya "casi sin voz", ha afirmado: "Me sobran ganas e ilusión".

No obstante, ha apuntado que no quiere "el voto del que insulta sino el del respeto, de quien pertenece a un partido con 138 años de historia y que tiene que luchar por la fraternidad". "Somos la memoria viva de la Transición española, de Felipe y Guerra, que antepusieron un país a su partido, y luego de Zapatero, una persona muy incómoda para la derecha", ha desgranado.

Patxi López aboga por «un PSOE unido»

El candidato Patxi López ha afirmado que "la derecha no teme a ninguno" de los otros dos aspirantes a dirigir esta formación política, Susana Díaz y Pedro Sánchez, sino a un Partido Socialista "unido" y con un "proyecto claro de izquierdas".

López ha intervenido en Bilbao en un acto público antes de las votaciones en las primarias del PSOE de mañana, en el que ha reunido a unos 500 militantes y simpatizantes junto al monumento "La Puerta de los Honorables", dedicado a quien fuera presidente de este partido, Ramón Rubial, el "gran referente" -ha dicho- de los socialistas.

El exlehendakari ha señalado que, tras dar una imagen de "partido roto" en el debate a tres del pasado lunes, Susana Díaz y Pedro Sánchez siguen "discutiendo cada día sobre a quién teme más la derecha", pero ha considerado que "no teme a ninguno de los dos".

"Lo que teme de verdad la derecha es un PSOE unido y con un proyecto claro de izquierdas. Mientras sigamos divididos y sin proyecto se irán a dormir muy tranquilos porque no habrá nadie que les plante cara", ha añadido Patxi López.

En alusión a los mensajes de los otros dos candidatos, López ha señalado que "decir eso de que 'soy un cien por cien PSOE ganador', sin decir qué propones para ganar, no es más que voluntarismo vacío", y "decir que 'soy el único representante de la izquierda capaz de enfrentarse a la derecha', cambiando de propuestas cada 10 minutos, no es más que un ejercicio de contentar a no se sabe quién, pero sin ningún fundamento detrás".

Para Patxi López, "el PSOE se enfrentará a la derecha y ganará solo cuando estemos el cien por cien de los socialistas detrás de un proyecto de izquierdas, claro, sin complejos y sin matices".