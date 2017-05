Rivera, sobre Macron: «Es un espejo en el que mirarse y un socio en el que apoyarse»

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha calificado de "gran noticia para los franceses y la Unión Europea" la victoria del socioliberal Emmanuel Macron en la segunda vuelta en las elecciones francesas. "Damos un paso para adelante y no para atrás", ha remarcado.

Rivera ha reconocido que lo que conseguido ayer por Macron "es imposible en Europa" y lo convierte en "un espejo en el que mirarse y un socio en el que apoyarse". Ambos líderes comparten espacio político y generación, con 37 y 39 años, respectivamente. Pero sus partidos y trayectorias difieren. Mientras que En Marcha, de Emmanuel Macron, sumó en tan solo nueve meses desde su creación 145.000 simpatizantes y 3.000 comités locales en Francia, Ciudadanos saltó a la escena nacional casi diez años después de su fundación, como un partido de corte socialdemócrata, que ahora abraza el liberalismo. "Si en Francia es posible porque no pensar que en España también", ha reflexionado el líder naranja.

En una entrevista en Antena 3, Rivera se ha referido también a los Presupuestos Generales, que el pasado jueves superaron el primer trámite parlamentario, asegurando que "hemos logrado unos Presupuestos que apoyan a la clase media trabajadora y apuestan por la modernización".

La formación liberal llegó hace unas semanas a un acuerdo con el Gobierno que incluye la extensión de seis meses a un año de la tarifa plana para autónomos, el aumento de los permisos de paternidad vigentes desde el 1 de enero y que tendrán una partida específica en las Cuentas, el complemento salarial para los sueldos más bajos de jóvenes o la lucha contra la pobreza infantil, que contará con 340 millones para un plan específico. "Estos Presupuestos 'naranjas’ nos gustan más que los de recortes y subidas de impuestos de estos últimos años", ha subrayado Rivera.

Sobre el acuerdo cerrado entre el Ejecutivo y el PNV sobre el Cupo vasco, el dirigente liberal ha insistido en que le parece un "brindis al sol" que no contará con el respaldo de su formación porque "estamos a favor de una caja común para todos los españoles". El presidente de Ciudadanos ha reiterado nuevamente que sus 32 diputados votarán en contra del "cuponazo" en cuanto llegue al Congreso porque "no nos parece ético mientras el resto de comunidades no tienen esas reformas”.