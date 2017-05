Sánchez promete dar voto a los militantes para los acuerdos poselectorales

El ex secretario general socialista Pedro Sánchez, candidato a volver a ocupar ese cargo en las primarias del 21 de mayo, ha prometido hoy, si gana, reformar los estatutos del partido para que se someta obligatoriamente al voto de la militancia los posibles pactos o decisiones poselectorales con otros partidos.

En un mitin con un sofocante calor en Murcia, ha sostenido que eso es lo que hacía el Pablo Iglesias fundador de su partido a principios del siglo XX antes de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas republicanas y lo que pide la socialdemocracia en Francia, Italia, el Reino Unido y otros países europeos.

"No queremos salvar al PSOE de sus militantes, sino de la abstención al PP" que permitió que gobernara Mariano Rajoy, pues "fue un error" y no es "pareciéndose a la derecha ni uniéndose a ella como el socialista será un partido ganador", ha espetado sin nombrarla a la presidenta andaluza, Susana Díaz, su contrincante en las primarias, a la que le gusta utilizar esa última expresión.

Tras la intervención de la responsable de la plataforma de apoyo a Sánchez en la región murciana y de los alcaldes socialistas de Alhama de Murcia y Calasparra, ha asegurado no querer "atajos" para alcanzar la secretaría general del partido: "No quiero ni dimisiones en bloque ni arrasar en avales y reivindico un PSOE donde se consulten las grandes y trascendentales decisiones a los afiliados".

"Responsabilidad histórica"

También sin nombrarlos se ha referido a los expresidentes socialistas del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, "ilustres compañeros" que apoyan la candidatura andaluza. "Si tuvieran 35 años menos, apoyarían la nuestra, porque estamos defendiendo lo mismo que ellos entonces: un partido socialista de izquierdas y participativo, sin miedo al futuro tras haber conquistado el pasado, sin ejercicios de nostalgia", ha dicho. Ha apelado a la "responsabilidad histórica" con los padres y los abuelos para movilizar el voto de la militancia hacia su candidatura aunque haya avalado a otras "para que las generaciones futuras sigan votando a un PSOE que transforme la realidad social española".

Ha aprovechado que venía de visitar la casa del poeta Miguel Hernández en su cercana localidad natal alicantina de Orihuela (Alicante) para reivindicar el "regeneracionismo" sociopolítico, arremeter contra la ley de mejora de la calidad de la enseñanza del PP y defender "la pública y la de las humanidades, la filosofía, la educación para la ciudadanía, la literatura, porque la derecha quiere frustrar toda fuente de placer y acabar con librepensadores". Según sus palabras, "Rajoy tiene dos sombreros: cuando está en La Moncloa, subidas de impuesto masivas y recortes para la mayoría social; cuando está en Génova, en la sede del PP financiada con dinero B, como ha probado la justicia, barra libre para los suyos".

Para hilvanar los temas, ha ido desgranando citas, entre ellas la del expresidente del partido Ramón Rubial de que quería una organización donde los militantes se sientan tan importantes como sus dirigentes y la del excanciller socialdemócrata de la extinta República Federal de Alemania Willy Brandt cuando sostuvo que las que se aferran al pasado no liderarán el futuro. También la del Iglesias fundador del PSOE que habló de que esas organizaciones políticas son fuertes no solo por los ideales que defienden, sino también por la ejemplaridad de sus dirigentes, tras la que Sánchez ha exhortado a que la que él protagonizó "sea la última vez en la que un secretario general tenga que dimitir por cumplir con la palabra dada" de no facilitar el Gobierno al PP.

"Estamos a las puertas de un nuevo PSOE. Vamos a dejar atrás y cambiar aquel donde 4 o 5 dirigían por el de la militancia. Hemos recorrido un camino con un otoño muy duro, un invierno aún más largo en el que me preguntaban si no me había presentado muy pronto y les respondía si no habrían puesto las primarias muy tarde, porque un PSOE sin líder solo beneficia a Rajoy, pero estamos en primavera y os pido que con nuestro voto hagamos renacer al PSOE", ha concluido.