El PP afirma que ha cambiado «de forma contundente» su reacción ante los casos de corrupción

El vicesecretario Sectorial del PP, Javier Maroto, ha defendido este viernes que su partido ha cambiado "de forma contundente" la manera en la que reacciona cuando se descubren casos de corrupción: "Hemos pasado de una posición a otra completamente distinta, a denunciar, a la expulsión inmediata del partido e incluso a personarnos en la causa contra personas que han delinquido".

En una entrevista en Antena 3, Maroto ha afirmado que "desgraciadamente no se puede cambiar lo que han hecho algunas personas en el pasado, pero lo que sí se puede cambiar y se está cambiando de forma contundente es la reacción cuando eso sucede".

Así, aunque ha querido combatir "clichés" como que el PP rompió el disco duro del ordenador de su extesorero, Luis Bárcenas -"no se rompió ninguno y menos a martillazos"- ha puesto como ejemplo de esa nueva actitud a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, que denunció presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, un caso que ha llevado a prisión a su antecesor Ignacio González.

"¿No se nos pedía tolerancia cero fuera quien fuera el afectado? ¿No se nos estaba pidiendo que se depurase desde dentro? Pues ahí tenemos a Cristina Cifuentes, que ha cogido a su predecesor y lo ha llevado a los tribunales", ha remarcado, añadiendo que "afortunadamente hay muchos valientes como Cristina Cifuentes en el PP y eso marca una enorme diferencia".

Respaldo a Cifuentes

No obstante, ha defendido la actuación que mantuvo la dirección de su partido cuando el diputado autonómico y exalcalde de Leganés, Jesús Gómez, empezó a hablar de sospechas de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza.

"Si yo hubiese sido ese diputado, en vez de ir a Génova a chivarme con más o menos pruebas, si yo tengo constancia de algo que ha hecho un compañero no me voy a otro compañero, me voy a un juez", ha dicho Maroto. Eso, ha proseguido, es precisamente lo que hizo Cristina Cifuentes sin tardar "ni un minuto".

De hecho, ha recalcado que Gómez no tenía pruebas, sino sólo "un rumor", y sin pruebas es difícil ir a los tribunales. Eso sí, cree que cuando hubo "dos rumores, y tres y cuatro", el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, "acertó profundamente" con su "decisión personal" de no hacerle de nuevo candidato.