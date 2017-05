Secuestro exprés de un adolescente en Granada al que golpean tras no conseguir el objetivo

Dos individuos abordaron la tarde del lunes a un adolescente en Parque Almunia a quien obligaron a subir a un turismo de color oscuro donde estuvo retenido por espacio de más de dos horas. La Policía Nacional busca a los dos autores de este secuestro exprés, cuya descripción física se corresponde con el de dos personas jóvenes, uno calvo y el otro con mechas rubias en el cabello.

La víctima se encontraba haciendo deporte cuando los dos secuestradores lo obligaron a montar en el turismo. Una vez en el coche, lo llevaron de un sitio para otro mientras lo presionaban para que diera las claves bancarias de su padre con el objetivo de sacar dinero con la tarjeta de crédito de su progenitor. El menor no podía creer lo que estaba ocurriendo.

El adolescente explicó por activa y por pasiva que desconocía los datos personales de su padre referidos a sus cuentas bancarias, números secretos de tarjetas de crédito, así como otras informaciones que ignoraba por completo. Los secuestradores no se contentaron con las respuestas del adolescente y para presionarlo comenzaron a agredirlo y amenazarlo persistentemente para conseguir la información solicitada.

Así pasaron los minutos y las dos horas que permaneció detenido ilegalmente, secuestrado, hasta que los dos delincuentes se dieron por vencidos y decidieron dejarlo abandonado en el solar del recinto ferial de Almanjáyar, después de agredirlo y amenazarlo de la peor de las maneras posible.

El adolescente, una vez libre, acudió a la cercana Comandancia de la Guardia Civil de Granada -se encuentra relativamente cerca del solar del recinto ferial de Almanjáyar- y allí contó lo sucedido. Al no ser competencia del instituto armado al tratarse de un acto delictivo registrado en la capital granadina, donde las competencias de seguridad ciudadana son de Policía Nacional, lo derivaron a dependencias de la Jefatura para presentar allí la correspondiente denuncia, aunque previamente contactaron con los padres del menor y lo calmaron facilitándole la primera asistencia sanitaria antes de que lo trasladaran a un centro de salud para ser atendido debidamente.

El padre del menor, acompañado de este, presentó la correspondiente denuncia por este secuestro exprés en dependencias de la Policía Nacional a las dos de la madrugada del martes. La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de localizar a los dos autores de este secuestro exprés en el que finalmente los delincuentes no consiguieron su objetivo.

Más secuestros

Los dos últimos secuestros exprés contabilizados en Granada se registraron en un área de servicio de Chauchina y en Dúrcal en 2015, en ambos hubo agresiones y en principio parece que estaban vinculados con asuntos relacionados con la marihuana. Ambos fueron resueltos por la Guardia Civil.

Aunque fue en el año 2012, cuando Policía Nacional desarticuló una organización presuntamente vinculado con dos secuestros registrados en la capital granadina por aquel entonces. Aquel suceso acabó con dos condenados, uno de ellos a ocho años de cárcel y otro a año y medio. Los cuatro restantes fueron absueltos. Curiosamente en el juicio, la víctima no reconoció a los acusados y la mujer de este 'olvidó' lo sucedido y dijo no recordar los hechos. Presuntamente hubo presiones hacia la víctima para que no acusara.

Los secuestros exprés, muy comunes en países latinoamericanos, cada vez tienen más presencia en España. Incluso aquellos que son virtuales, consistentes en llamadas telefónicas en las que se pide un rescate por menores que no han sido secuestrados. Los delincuentes se montan el teatro de haber secuestrado a un menor y se lo hacen creer a sus padres, aprovechando la ausencia del mismo aunque es mentira.

Lo ocurrido la pasada tarde del lunes sí resulta un tanto novedoso. Sí es de las primeras veces en que el secuestro ha ido dirigido contra un adolescente y no contra un adulto, para obtener ganancias económicas en posesión de la familia de la víctima.