El PNV critica la «torpeza absoluta» de Podemos

Con un mensaje de móvil a las 11.15 de la mañana, Podemos ha avisado al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, de su intención de promover una moción de censura en el Congreso. Y ni la forma de contactar ni la de anunciar sus intenciones convence a los nacionalistas vascos. “Si pretendes que la moción salga adelante y la cosa funcione, la casa no se construye por el tejado”, ha criticado el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban.

más información Podemos se lanza a una moción de censura para la que no encuentra aliados

Pendiente de la conversación que Ortuzar e Iglesias puedan mantener a mediodía, los nacionalistas vascos creen que, si lo que de verdad quiere es que su iniciativa prospere, Pablo Iglesias, en “minoría” parlamentaria, debería haber sondeado al resto de grupos antes de dar el paso. “Lo que me confirma es que la teoría que se debe enseñar en la universidad está cada vez más alejada de lo que es la práctica parlamentaria; o no se sabe o sí se sabe, pero se buscan otros fines”, ha apuntado Esteban.

Es más, sospecha que el objetivo político de Podemos no reside en la Moncloa sino en la bancada de la izquierda. “Es una torpeza absoluta -ha advertido- a no ser que se busquen otro efectos, más que en contra el del presidente del Gobierno, en contra de otros partidos de la oposición”. El diputado del PNV desaprueba, además, la estrategia de formación de Iglesias que puede acabar "reforzando" al jefe del Ejecutivo. “Al final lo que se está buscando ante la opinión pública son dos polos: aquí está el PP y aquí estamos nosotros, los combativos, y los demás no se quieren sumar a lo nuestro -ha resumido-; estas no son maneras de hacer política, no es una fórmula constructiva ni efectiva”.

PPdCAT, excéptico

"No parece, de momento, que exista una mayoría alternativa". El rechazo del PSOE a la moción de censura y el recuerdo cercano de las negociaciones políticas en 2016 sólo alimenta el "escepticismo" del PDeCAT. El diputado catalán, Carles Campuzano, ha incidido en que el intento de un Gobierno distinto al del PP fracasó dos veces en un año. "Sin vocación de ser melancólicos -ha lamentado-, en la pasada legislatura no observamos que Pablo Iglesias tuviese demasiado entusiasmo para construir esa mayoría alternativa".

Aun así, la antigua Convergència esperará al encuentro con Podemos para concretar su postura. "Hasta que no tengamos esa conversación sabemos lo que sabemos -ha admitido el representante de la formación-; por no saber, no sabemos si nos plantean una moción de censura con voluntad de que después de la caída del Gobierno convoquemos nuevas elecciones generales o si nos plantean una moción para construir un proyecto que dure dos o tres años y ,por lo tanto, esto va más allá de una discusión sobre la corrupción del PP".

En el último caso, la complicación estriba, según el PDeCAT, en acordar un programa conjunto y un candidato a presidente, dado que en España este tipo de propuestas tienen un "carácter constructivo". Por ahora, en cualquier caso, el grupo catalán ha evitado, en contra de lo que ocurría en otras ocasiones, poner el referéndum independentista como condición para una negociación. "No podemos hablar de requisitos", ha advertido Campuzano.

Lo que sí ha destacado el diputado nacionalista es que su grupo insiste en "las responsabilidades políticas del PP en materia de corrupción" y, por lo tanto, respalde las iniciativas parlamentarias destinadas a exigir explicaciones.