Rivera descarta que Rajoy adelante las elecciones tras fracasar el decreto de la estiba

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha descartado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vaya a convocar elecciones anticipadas por no haber podido aprobar ayer el decreto ley de reforma de la estiba en el Congreso de los Diputados.

"No me planteo que un Gobierno pueda plantear algo así por un decreto que sabía que no iba a salir", ha destacado Rivera tras un encuentro con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y ha considerado que "lo sabían de sobra" porque "no lo habían negociado" con la oposición en la cámara.

El presidente de Ciudadanos ha expresado que, de darse un adelanto electoral, este sería una "irresponsabilidad", y ha animado a Rajoy, que es "quien decide", a que "si quiere decirle a los españoles que quiere generar inestabilidad en el país, que lo diga".

Rivera ha calificado de "extraño" el modo de actuar del Partido Popular respecto al decreto, ya que, según ha valorado, "sabían que no salía porque el PSOE lo ha bloqueado", y ha recordado que su formación y los populares "no suman mayoría" y que "teniendo quince días por delante no han querido negociar".

El líder de Ciudadanos ha señalado que le consta que ha existido una "división internar" en el PP sobre cómo abordar la reforma del sector de la estiba, ya que -ha comentado- había una parte que abogaba por esperar una semana y poder negociar los cambios con la oposición para sacarlo adelante.

"Pero hay otra parte que ha preferido el choque de trenes", ha lamentado Rivera, quien ha explicado que el objetivo del grupo popular era el de generar "victimismo", aunque eso conllevara "perder".

El Gobierno, ha reiterado Rivera, "no puede imponer sin negociar nada con 136 escaños", sino que, según el presidente de Ciudadanos, "hay que negociar y llegar a acuerdos".

Rivera ha distinguido entre "dos PP", por un lado el de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el del alcalde de Málaga, quienes -ha incidido- "han entendido que hay que negociar", y otro que "sigue siendo el PP de siempre" y que piensan que "pueden imponer" sus medidas.