ETB pide disculpas a quien se haya ofendido por su programa sobre españoles

Yo no voy a caer en el insulto facil, simplemente he pasado el wasap en que se nos tachaba de fachas, paletos, en el que les daban ganas de vomitar con el himno y en el que España se llama así porque el nombre de Mongolia ya estaba cogido.

La mejor forma de no caer en "insultos injustificados" y no "ahondar en la confrontación" es no insultar al resto de los españoles y evitar provocar confrontaciones con los espacios televisivos en los cuales se provoca al resto de España. Hay que hacérselo mirar antes y no recular cuando se ha hecho el daño a ver si evitamos que nos quiten las subvenciones.