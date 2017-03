El padre Román niega abusos o relaciones homosexuales y habla de «amor cristiano»

Al filo de las diez de la mañana ha comenzado en la Audiencia de Granada el juicio contra el padre Román M.V.C. por presuntos abusos sexuales al joven 'Daniel', nombe icticio, siendo menor de edad. El acusado ha entrado sin hacer declaraciones.

En los primeros momentos de la vista, la defensa del sacerdote, que ejerce el letrado Javier Muriel Navarrete, ha aportado una carta a la que ha tenido acceso este mismo fin de semana en la que la Secretaría de Estado del Vaticano comunica, ante la celebración de la vista, que "confía en el principio de inocencia e independencia absoluta de los tribunales".

Junto a ello, ha solicitado la nulidad de una parte del expediente canónico, petición a la que no ha accedido el tribunal.

Durante el interrogatorio, el padre Román ha negado haber mantenido contacto sexual alguno con 'Daniel' o con otros jóvenes. "No, en absoluto, en absoluto, nunca", manifestó con contundencia. El el único acusado de abusos sexuales ha asegurado que todo se engloba en el "amor cristiano".

El acusado, para el que la Fiscalía solicita nueve años de prisión por abuso sexual a un menor, ha asegurado que "asesoró" al joven denunciante en diferentes momentos de su vida y ha negado cualquier comportamiento sexual o que compartiera con el entonces menor cama: "no me entra en la cabeza dormir con otra persona". "No he dado besos en la boca en mi vida, ni los he recibido", ha dicho el único acusado en la causa, que ha señalado que se distanció del denunciante porque llevaba "una doble vida" y ha añadido que mantuvo una relación de consejo con la que fue novia del entonces menor, que le contó que la acosaba.

El padre Román ha negado además que los sacerdotes que convivían mantuvieran relaciones homosexuales "de ningún tipo" y ha defendido que la carta al denunciante que firmó con un "te quiero mucho" se enmarcaba en el contexto "cristiano" de la palabra amor.

«Santo Padre Francisco, le ruego no permanezca impasible ante esto»

El eco internacional del caso Romanones se debió a una llamada telefónica que se realizó desde la Santa Sede. El joven ‘Daniel’, supuesta víctima de abusos sexuales por parte de un cura de Granada, había escrito nada más y nada menos que al Papa Francisco para narrarle el supuesto calvario que había vivido en su adolescencia. La misiva llegó correctamente a su magno destinatario, que le contestó telefónicamente en los primeros días de agosto de 2014.

Aquella llamada del Pontífice, al trascender que se había producido, dotó al asunto de unas dimensiones nada comparables a las de otros casos de presuntos abusos ocurridos en el seno de la iglesia. El extraordinario alcance del asunto, que revolucionó durante semanas la actualidad informativa, chocó en aquellas fechas frontalmente con el secreto sumarial que se acordó por parte del órgano que lo instruyó, el Juzgado de Instrucción 4, tras recibir una denuncia de la Fiscalía y ordenar la detención del religioso, a finales de noviembre de 2014. Se trataba del padre Román M.V.C., que fue arrestado junto a otras tres personas –otros dos curas y un laico– luego excluidas de la causa, al igual que el resto de clérigos a los que ‘Daniel’ implicaba. En total eran inicialmente 12 los sospechosos.

Al mismo ritmo que el interés público del caso rebasaba fronteras, se multiplicaban los folios del expediente que había sobre la mesa del magistrado granadino. La carta de Daniel, que ahora tiene 27 años, fue enviada el 4 de agosto y se encuentra al principio del sumario, porque realmente fue el origen de todo, activándose justo después el proceso penal. Y es que ‘Daniel’ no sólo hizo llegar sus supuestas vivencias al Santo Padre, sino que denunció los hechos de forma paralela a las autoridades civiles a través del Arzobispado, mientras las eclesiásticas incoaban el correspondiente proceso canónico.

En su escrito, ‘Daniel’ se dirige al Papa con el trato de «queridísimo y reverendísimo», para a continuación relatar unos episodios que el padre Román, a quien tacha de «embaucador», «perturbado», «manipulador» y «pederasta», ha negado categóricamente desde el inicio. En sus primeras líneas, el denunciante describe cómo surgió su vinculación con el grupo de religiosos. Con 7 años ya era monaguillo; ahora es «supernumerario» del Opus Dei.