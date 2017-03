Susana Díaz anunciará antes de que acabe marzo su candidatura a liderar el PSOE

Se acaba la incertidumbre. La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, anunciará antes de que acabe este mes de marzo que presenta su candidatura para dirigir el partido. La baronesa andaluza, que viene repitiendo que «cuando tenga que hablar lo haré», no va a esperar ya más a que se ponga en marcha el calendario orgánico y se dispone a romper lo antes posible la incógnita abierta sobre su decisión. «El paso» de Susana Díaz hacia la política nacional, su «AVE a Madrid», se ha convertido en el tema central de la vida política, no sólo andaluza, en especial desde que el 1 de octubre pasado un comité federal socialista acabó con la dimisión del hasta entonces secretario general, Pedro Sánchez, tras los peores resultados electorales del partido en su historia y en medio de una crisis interna de considerables proporciones. El equipo de la presidenta trabaja ahora en fijar la fecha, cruzar agendas y determinar las características del acto en el que hará oficial el anuncio.

En todo caso, no se espera que sea la semana próxima, sino a partir de la siguiente. Los preparativos valoran también que la fecha elegida, incluso el día de la semana, interfiera lo menos posible en la actividad institucional de la Junta de Andalucía.

El formato del acto está también pendiente de decisión. Susana Díaz ha medido siempre mucho la distinción entre su papel orgánico y el institucional, incluso su propio espacio dentro del partido. Por ello se descartó enseguida que pudiera hacer el anuncio de su candidatura en el mitin que hoy sábado celebrará el PSOE-A andaluz con motivo del 28-F. Pero ni siquiera se considera oportuno que dé a conocer su decisión en un acto organizado por el PSOE que pudiera dar lugar a comentar que usa su poder en beneficio de su propia carrera hacia la secretaría general. Por ello, aparece como lo más probable que se opte por un formato distinto, como un ‘grupo de apoyo’ hacia su candidatura, independiente de la organización.

De ahí que se estén cruzando fechas para presentarse con la compañía que se considere más adecuada y en la que probablemente habrá nombres del partido y también militantes de a pie.

Todo hace pensar que al ser un lanzamiento a nivel nacional el acto ‘de apoyo’ se llevará a cabo en Madrid, aunque no se termina de descartar que se escoja Sevilla.

Díaz no esperará, pues, a que se ponga en marcha el calendario orgánico; ni siquiera a que se celebre la convención prevista para el día 25 de este mes. Esto acota más las fechas del esperado anuncio, pues, entre los días 13 y 24, según el calendario que se baraja, aunque no se descartan causas de fuerza mayor, obviamente.

La secretaria general andaluza, pues, llegará al comité federal del 1 de abril con sus cartas sobre la mesa, habida cuenta de que ya están en la carrera los otros dos aspirantes, el anterior secretario general, Pedro Sánchez, y el dirigente vasco Patxi López.

Se prevé que el comité federal ponga en marcha los plazos para el congreso del partido, previsto para el 17 de junio y lance el proceso de primarias. Aunque las cuentas son aproximadas, los avales se recogerán a partir del 10 de abril, durante unos 20 días tras lo que irá la fase de comprobación, la campaña de los candidatos, también de un par de semanas, hasta la cita con las urnas de los afiliados.

Calentando motores

El mitin del 28-F que el PSOE-A celebra hoy en el Hotel Renacimiento sevillano, se plantea así como un acto tradicional de partido, rigurosamente autonómico, pero adquiere un sentido especial, como de ‘calentar motores’ ante lo que viene. Se prevé que el recinto del hotel, un clásico en las convenciones políticas, se llene de militantes llegados de toda Andalucía, aunque fuentes del partido indican que no se ha hecho más que una convocatoria general, sin invitaciones. La organización ha previsto la participación de diversos profesionales, no militantes del partido, como un médico, un maestro, un joven emprendedor, estudiantes, etc. que irán exponiendo los logros de la comunidad en sus respectivos campos y las mejoras conquistadas, incluso a diferencia de otras autonomías.

En este 28-F tan singular, el PSOEandaluz quiere lanzar el mensaje de que se han conseguido grandes avances, frente a las recientes críticas hacia la acción del Gobierno, aunque quede trabajo por hacer y sea precisa la autocrítica. Asimismo, se trata de reivindicar Andalucía, frente a quienes se empeñan en denostar al sur, un prejuicio que se asegura que juega en contra de las aspiraciones de Susana Díaz en la política nacional.