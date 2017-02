Homs: «Admito todas las imputaciones porque mi obligación era celebrar el 9-N»

El diputado y portavoz de PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha declarado al tribunal de la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo que le juzga que "admite todos los hechos que se le imputan, aunque su obligación era celebrar el proceso participativo" del 9 de noviembre de 2014. Un acto que fue suspendido y declarado ilegal de forma posterior por el Tribunal Constitucional y cuya desobediencia por parte del entonces consejero de Presidencia de la Generalitat le ha llevado al banquillo de los acusados, donde se enfrenta a nueve años de inhabilitación por los delitos de desobediencia grave y prevaricación.

A preguntas del fiscal del Supremo Jaime Moreno, Homs ha querido dejar claro que el 9-N "fue un proceso participativo, no una consulta" independentista, que no se celebró con esa denominación debido a la suspensión decretada por el Constitucional el 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de su celebración. Ese día Homs y el resto del equipo de Gobierno de la Generalitat "conocieron" la admisión a trámite del recurso presentado por la Abogacía del Estado contra el 9-N, por ese motivo aparcaron la "consulta" pero llevaron a cabo el "proceso participativo".

Las razones que ha aludido el exconsejero de Presidencia y responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat fueron que no se podía suspender (el 9-N) "porque estaban en juego, y así lo creíamos nosotros, derechos fundamentales como el de la participación, dar voz a la gente, frente a una resolución suspensiva que no entendíamos y era inconcreta. Nuestra obligación era actuar como actuábamos. No creo que cometiéramos irregularidades de orden administrativo", ha asegurado Homs al tribunal presidido por Manuel Marchena, a la sazón presidente de la Sala Segunda.

Mas dice que juzgar a Homs crea «grietas profundas» El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este lunes que juicios "políticos" como el que celebrada el Tribunal Supremo contra Homs provocan grietas profundas en la democracia. "Se remueve la Fiscalía de tal forma para que al final no se creen problemas en determinados sitios", ha acusado poco después de la entrada de su exconsejero en el alto tribunal. Mas ha descrito los motivos que provocan estas grietas. Además de vistas orales como la de hoy -"promovida simplemente por escuchar a la gente y poner la urnas", ha dicho- se hace una 'operación Cataluña' para perseguir "a la gente por sus ideas. "Hoy somos nosotros, otro día puede ser otros por otros motivos", ha destacado. En opinión de Mas, este juicio no debería haber existido. "Por eso no se debería juzgar a nadie y menos por la vía penal", ha defendido y ha confiado en que los jueces apliquen estrictamente "lo que es el cuerpo jurídico" ya que desde el punto de vista técnico no hay motivos para una condena. "Hicimos lo que teníamos que hacer que era hacer caso de los mandatos del Parlamento de Cataluña del voto de la gente y escuchar a la gente que querían manifestarse sobre el futuro político de Cataluña", ha defendido. También ha destacado respecto a su actuación en la consulta soberanista del 9N que volvería a hacer "exactamente lo mismo" porque no fue malo". "Lo hicimos con la cara bien alta y lo volveríamos a hacer", ha agregado.

Sin Rajoy ni Catalá

Antes de que comenzara la declaración del acusado, los siete magistrados que integran la sala han vuelto a denegar a su defensa varias propuestas de prueba a celebrar durante la vista, entre ellas la comparecencia como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Justicia Rafael Catalá, el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y el exfiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.

Además, tampoco ha aceptado que se aporte a la causa el original de la resolución de la Junta de Fiscales de Cataluña que señalaba razones que "dificultan sobremanera la viabilidad de una eventual acción penal a ejercitar contra el presidente de la Generalitat y miembros de su Gobierno" en relación con el 9-N.

La defensa ha comenzado el juicio alegando vulneración de los derechos constitucionales a la defensa y a un proceso con todas las garantías porque el tribunal ha denegado algunas de sus propuestas de prueba. A esas alegaciones se ha opuesto el fiscal, quien ha considerado que el tribunal ha acertado al no considerar oportunas las pruebas denegadas.

Urna de cartón gigante

Homs ha llegado este lunes a la sede del Supremo arropado por un centenar de personas, entre ellos Mas y miembros del actual Gobierno, que portaban una urna de cartón gigante. El diputado ha llegado al Supremo sobre las 9.40 horas acompañado por una comitiva que coreaba "habrá independencia" y ha recibido un aplauso abrazos de su sus compañeros de partido, entre ellos Mas, la portavoz del Govern, Neus Munté; el portavoz parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull, y otros como el diputado de ERC Gabriel Rufián.

Homs y la comitiva se habían dado cita poco antes en la Plaza del Rey, a unos 700 metros de la sede del tribunal, donde se han hecho una foto de familia y han cantado el himno de Cataluña. Los concentrados han hecho el recorrido con una urna de cartón gigante que han traído desde Barcelona y que prevén pasear este lunes por las calles de Madrid. Muchos de ellos llevaban carteles con consignas en inglés, como "Love democracy", "votar es democracia", "somos una nación, seremos un Estado" y urnas de cartón con la leyenda "I want to be free".