Iglesias se encara con los «machirulos» del PP

La bancada de Podemos y la popular han tenido esta mañana sus más y sus menos durante el pleno del Congreso. El cruce de reproches se ha iniciado cuando el diputado de Unidos Podemos Antón Gómez Reino cuestionaba a Cristóbal Montero sobre el nombramiento del exdirector general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, como consejero de Red Eléctrica de España. Para Unidos Podemos, es un nuevo caso de 'puerta giratoria'. "Lo podemos llamar claramente corrupción o nepotismo", ha resumido más tarde Gómez Reino en declaraciones a La Sexta.

Las versiones difieren sobre la causa del alboroto. Según los populares, Pablo Iglesias se habría tocado la cara con la mano con el fin de tachar a los representantes del PP de caraduras. Para Iglesias, fueron sus adversarios políticos los que hicieron los gestos despectivos.

El líder de Podemos ha terminado por encararse con el popular Ángel González. Según testigos del PP, Iglesias habría instado a González a que bajara de su escaño, mientras que desde el partido morado se han denunciado los gestos agresivos del representante popular y un "¿quieres que vaya o qué?".

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha visto obligada a intervenir para asegurar el orden."Ustedes quieren que nos respeten los ciudadanos y ese respeto se gana aquí cada día, de la mañana a la noche y especialmente respetando a quienes son o pueden ser sus oponentes políticos”, ha recriminado Pastor.

«No nos vamos a amilanar»

"No me ha gustado que nos señalaran algunos diputados del PP que llegaron a decir 'a ver si voy a bajar'", ha explicado después Íñigo Errejón, quien asistió a este nuevo rifirrafe de Iglesias sentado a su lado. “Estas formas sobran, nosotros desde luego no aceptamos esas formas ni nos vamos a amilanar por esas formas, pero desde luego sobran en el Parlamento", ha añadido el portavoz parlamentario de Unidos Podemos.

Irene Montero ha hecho uso de la originalidad para condenar la actuación de los populares, a los que ha llamado "machirulos". Por último, Iglesias ha avisado a los populares de que se pueden ir acostumbrando a tener en frente "una oposición de verdad".