Patxi López no da por hecho que Pedro Sánchez compita por liderar el PSOE

Patxi López, diputado socialista y aspirante a liderar el PSOE, ha afirmado este jueves que no da por hecho que el ex secretario general Pedro Sánchez vaya a competir para volver a ese puesto: "Lo que doy por hecho es lo que ha anunciado, que va a escuchar a la militancia, y la militancia tiene derecho a ser escuchada y a escuchar lo que proponemos, y después tiene derecho a decidir".

López se ha expresado así, en una entrevista en Antena 3, recogida por Euiropa Press, en la que también ha restado importancia que el ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba vaya a acompañar en un acto a la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Según ha dicho, ese no es "un acto de candidato o candidata" sino el centenario de una agrupación al que se había invitado a Rubalcaba hacía tiempo. Es más, se ha mostrado convencido de que si él le pide a Rubalcaba que le acompañe en algún acto también lo hará.

En territorio de Susana Díaz Y ha decidido comenzar en Sevilla, territorio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que aún no ha confirmado si se presentará a las primarias, aunque en el PSOE hay pocas dudas de que terminará haciéndolo. Además, el primer acto de esta gira de Sánchez será el mismo fin de semana en que la líder del PSOE andaluz compartirá cartel con el ex secretario general de los socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba, en Cádiz. Rubalcaba y Díaz estarán los días 27 y 28 de este mes en Alcalá de los Gazules (Cádiz), en un homenaje a veteranos socialistas de esta agrupación, una de las más antiguas del PSOE y desde la que se empezó a "reconstruir" el PSOE andaluz después de la dictadura.

López ha insistido en que él no es ningún 'tapado' que piense pactar con Susana Díaz, que aún no ha anunciado si se presentará. Respecto a la posibilidad de ser él secretario general y ella candidata, ha dicho que no le parece "disparatada ni acertada" porque ahora lo que importa es conseguir tener "bien cerradas las heridas del partido" para conseguir que los ciudadanos vuelvan a escucharlos.

Sánchez empezará en Sevilla su gira

Por su parte, Pedro Sánchez ha anunciado este mismo jueves que la primera parada de su gira por España para escuchar a los militantes será en Sevilla, el próximo 29 de enero. "Primera estación: Sevilla, 29 de enero. Pronto os daremos detalles del lugar y la hora. Os esperamos! Gracias a todos/as!", ha escrito el exlíder en su cuenta de Twitter.

Tal mensaje ha llegado después de que confirmara por la misma vía que la próxima semana empezará una ruta con "encuentros para escuchar a quienes no fueron escuchados, los militantes". "Cumplo con mi palabra", ha aseverado.

Según informó su entorno, ha decidido iniciar esta gira antes de tomar una decisión sobre el 39º Congreso federal, tras hablar con "muchas personas" en los últimos días. Cuando dejó su escaño en el Congreso de los Diputados, Sánchez aseguró que volvería a recorrer España para hablar con los militantes, pero esos planes se quedaron en dos paradas, en la Comunidad Valenciana y Asturias, a finales del año pasado.

Ahora, y después de que se haya iniciado la carrera para las primarias, ha decidido retomar sus intenciones e iniciar una nueva gira. El anuncio de esta ruta llegó después de hablar con "muchas personas" en los últimos días y, en particular, este miércoles. Las conversaciones ya se multiplicaron después de que el exlehendakari anunciara su candidatura, un paso que los 'sanchistas' interpretan que pretendía "cortar el paso" a Sánchez.