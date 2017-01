Fernández descarta «apaños» para las primarias y cree que habrá varios candidatos

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha descartado "apaños" para que finalmente sólo haya una candidatura a las primarias socialistas de mayo y se ha mostrado convencido de que habrá varios candidatos, además del exlehendakari Patxi López que ha sido el primero en ofrecerse.

En una entrevista en Antena 3, Fernández no ha querido adelantar ningún nombre, aunque ha reconocido que no descarta "en absoluto" que el ex secretario general Pedro Sánchez intente presentarse a esas primarias.

Tampoco descarta que lo haga la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado, pero ha indicado que ella no le ha dicho nada y que prefiere esperar a ver si da el paso.

Sí ha confesado que le sorprendió que Patxi López anunciara su candidatura tan pronto, nada más acabar el Comité Federal del sábado pasado. "La verdad es que esperaba que lo hiciera, pero no pensé que fuera ese mismo sábado", ha dicho, y ha insistido en su convencimiento de que habrá "más de un candidato".

"Un apaño me parece una tontería (...) No lo va a haber", ha zanjado desde la seguridad de que las primarias serán una competición "limpia y transparente", en la que decidirán los militantes.

Fernández comparte la idea de López de buscar antes que nada "la unidad de la organización" para conseguir "un partido unido y no en permanente controversia consigo mismo".

No ha querido pronunciarse sobre si los militantes del PSC podrán votar en las primarias, pero ha dejado claro que se mantendrá la relación entre ambos partidos y que ésta seguirá siendo "fraternal".

Zapatero va a «respetar» a todos los candidatos

Por su parte, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado hoy convencido de que habrá "competición democrática" en las primarias del PSOE y se ha comprometido a "escuchar" y "respetar" a todos los candidatos que se presenten, entre ellos al exlehendakari Patxi López.

Zapatero, que se ha referido a la candidatura anunciada ayer por López a su llegada a una conferencia del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, organizada por El Mundo, ha dicho que López goza de su "respeto, como todos los candidatos que sean", aunque ha subrayado que "quedan cuatro meses" todavía para la votación.

Preguntado sobre si la presidenta andaluza, Susana Díaz, debería presentarse a la competición, ha señalado: "lo que pienso de la presidenta lo sabe la presidenta y lo intuyen todos ustedes".

Zapatero, que ganó las primarias a la Secretaría General del PSOE en el 35 Congreso Federal celebrado en el año 2000, ha recordado que desde entonces "siempre que ha habido congreso ha habido competición".

Vara: «López tiene un perfil muy necesario»

El secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, ha destacado hoy que Patxi López "tiene un perfil que en estos momentos es muy necesario en el PSOE", dada su "capacidad de diálogo" y "de poner encima de la mesa posiciones que tiendan al encuentro definitivo".

En una entrevista en la Cadena Ser, Vara ha reconocido que no puede ser objetivo al hablar de López, quien ayer presentó su candidatura para liderar el PSOE, ya que ha dicho que es "su mejor amigo en política fuera de Extremadura".

Fernández Vara ha coincidido con Patxi López al afirmar que "la gente necesita votar para olvidar parte de lo que nos ha ocurrido", pero "es verdad que luego tenemos que ir a un congreso de unidad y eso depende también del talante de las personas que se presenten".

Ha reconocido que aunque inicialmente era de la idea intentar buscar unidad, no rechaza en ningún momento que haya más de un candidato a liderar el PSOE, aunque ha insistido en que tras unas primeras "con los candidatos que haya y sea cual sea su resultado, es bueno que luego fuéramos capaces de ir a un congreso de integración" del que el partido salga "fortalecido y solamente pensando en ser el instrumento útil que siempre fue al servicio de los españoles".

Armengol cree que Sánchez debe apoyarlo

La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, ha dicho este lunes que "tiene dudas" de que el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez sea la "persona adecuada" para dirigir el partido y ha añadido le parecería lógico que apoyara a Patxi López.

En una entrevista en Onda Cero, Armengol ha asegurado que Sánchez es consciente de la "ruptura a la que llegó el PSOE" y de que ahora empiezan una etapa en la que "alguien tiene que intentar juntar" al partido "desde una defensa clara del proyecto".

La responsable del partido en Baleares ha asegurado que el exlehendakari "comparte un modelo de partido que está más a la izquierda, con un corte más federal y que tiene clara sus alianzas". "Patxi es una persona con una gran capacidad de diálogo, y con la empatía y la fuerza necesarias para recuperar las raíces socialistas", ha añadido.