Patxi López presentará hoy su candidatura a las primarias del PSOE

Sin ser precisamente de mi cuerda, este tipo me parece suficientemente capacitado para dirigir su partido, no como el tronista o la verdulera.

Patxi Nada suerte, pero has tenido en cuenta, que esta vez no contaras con los votos del P:P: ? no olvides que cuando has sido algo, lendakari o presidente de las cortes, lo has sido gracias al apoyo de los votantes (mejor dicho, de los ignorantes políticos) del P.P.