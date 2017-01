Desaparecen cinco menores tutelados que dormían en un parque de Madrid

Cinco de los menores tutelados por la Comunidad de Madrid que pernoctaban en el parque Isabel Clara Eugenia, en el distrito de Hortaleza, han desaparecido, y según confirman desde la Consejería de Políticas Sociales, las últimas noticias que se tienen de ellos los sitúan en Ávila.

Los menores regresaron al parque tras pasar 23 días en un piso tutelado de la asociación Mundo Justo de Rivas que se ofreció a hacerse cargo de los niños, tras las continuas escapadas del centro en el que se encontraban.

La Consejería ha asegurado que, a pesar de que estaban "estupendamente" en el piso, "legalmente no era posible" y además, "necesitaban un proyecto educativo". Por ello, la Dirección General de la Familia y el Menor envió un informe desfavorable y la Comunidad de Madrid reclamó nuevamente su tutela, por lo que la asociación los devolvió al centro e "inmediatamente después" regresaron al parque.

Según la Consejería, el 29 de diciembre los niños desaparecieron y el 30 la Dirección General de la Familia y el Menor recibió una llamada desde un centro de menores de Ávila en la que aseguraban que los menores se encontraban allí.

Al día siguiente, la Guardia Civil fue a por los ellos pero no encontró rastro de los niños. Desde la Consejería creen que la intención de estos menores es viajar al norte de Europa. La Fundación Raíces ha denunciado que los niños han desaparecido porque se han puesto trabas a un recurso que "estaba funcionando".

Según Reyzábal,la convivencia en el piso "no pudo ser más fácil" y los niños iban a ser escolarizados, por lo que no entienden por qué la Comunidad de Madrid no ha realizado los trámites necesarios para que los menores pudieran estar en Rivas. "Estos niños estaban saliendo adelante y la administración se los ha cargado", ha asegurado su presidenta.

La fundación ha criticado que la Comunidad de Madrid envíe a menores tutelados a hostales del centro de la ciudad, donde viven "en manos de nadie" y sin proyecto educativo, y sin embargo no sea legal que vivan en un piso con educadores "niños que iban a ser escolarizados". "No hemos sido capaces nadie de dar una respuesta válida a estos niños", ha lamentado Reyzábal.

La fundación Save the Children ha denunciado en un comunicado que fueron "las presiones" que recibió la Comunidad de Madrid, "entre otros por parte del Ayuntamiento Rivas, que se opuso a que estos menores se instalaran en este piso", las que hicieron que el 16 de diciembre se volviese a derivar a estos niños al centro de acogida de Hortaleza.

"El hecho de que se les haya devuelto a su situación anterior supone un paso atrás en la protección de sus derechos. En este proceso de decisión no se ha considerado que lo que debe primar es el interés superior de estos niños", ha dicho Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, en declaraciones recogidas en la nota.

Por ello, la fundación se ha dirigido a la Comunidad para exigir que retome el modelo del piso de acogida de Rivas, y que "cumpla con su obligación" de proteger y de garantizar el derecho de estos menores.