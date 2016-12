El acusado de intentar matar en Oviedo a su exmujer dice no recordar que la apuñaló

El acusado de intentar matar en Oviedo a su exmujer con un destornillador delante de su hija, de 8 años, ha asegurado hoy en la vista oral que se celebra en la sección tercera de la Audiencia Provincial que no recuerda haberla apuñalado.

El hombre, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 27 años de cárcel por intentar asesinar a su exmujer y a la propietaria del piso donde la víctima vivía con su hija, ha admitido que intentó retomar la relación tras la ruptura, pero que no insistió.

El procesado ha dicho que aquel día, el 24 de mayo de 2015, había tomado varias pastillas de una medicación y ha asegurado que él no estaba alterado, pero que su exmujer sí que lo estaba cuando acudió a la vivienda para dejar a la hija de ambos. Según ha dicho, se clavó así mismo el destornillador después de que su exmujer se riera irónicamente y le dijera que "menos mal que en este país los hombres no tienen derechos", pero ha insistido en que no recuerda haberla apuñalado.

El juicio estaba señalado para el pasado 27 de septiembre pero la vista fue interrumpida ante la incomparecencia de dos testigos considerados fundamentales: un hombre, que desarmó al atacante, y una mujer, ambos vecinos del inmueble donde tuvieron lugar los hechos, y que ayudaron a las víctimas hasta la llegada de la Policía.

En el momento de los hechos el acusado tenía una orden de alejamiento después de que la mujer interpusiera una denuncia por malos tratos al término de la relación que ambos mantuvieron durante varios años. Según el escrito de la Fiscalía, desde la ruptura de la relación en marzo de 2015 el hombre trató de convencerla para volver a estar juntos si bien la mujer le había dejado claro que en el futuro sólo tendrían contacto por la hija que tienen en común y para la que el procesado contaba con un régimen de visitas.