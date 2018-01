BMW BMW Serie 2 Active Tourer y Gran Tourer, segunda generación La carrocería de los nuevos modelos destaca por un estilo más moderno, con una calandra delantera más grande Miércoles, 10 enero 2018, 17:35

Podrían ser los modelos más prácticos y funcionales de BMW. El Serie 2 Active Tourer y Gran Tourer, con tracción delantera, componen una gama con tres motores de gasolina y otros tantos diésel, posibilidad de tracción a las cuatro ruedas e incluso una variante híbrido enchufable. El Active mide 4,354 metros de longitud y 1,80 metros de anchura con una gran distancia entre ejes de 2.670 milímetros que favorece el espacio para las piernas en las plazas posteriores.

El Gran Tourer difiere principalmente por su mayor tamaño, con 4,568 metros de longitud y una batalla de 2,78 metros. En esta versión se pueden colocar hasta tres sillas infantiles una al lado de la otra en el asiento trasero, y ofrece una tercera fila de asientos opcional, lo que permite transportar siete pasajeros. La capacidad del maletero del Active Tourer alcanza los 468 litros, ampliables hasta un máximo de 1.510 litros y en el Gran Tourer el volumen llega a los 645 litros, o hasta 1.905 litros si se pliegan los asientos traseros.

Calandra más grande

La carrocería de los nuevos modelos destaca por estilo más moderno en el frontal. La característica más notoria es la parrilla delantera, de mayor tamaño tanto en altura como en anchura, que se extiende casi hasta los faros. El faldón delantero lo domina una gran toma de aire que se divide en tres secciones, enmarcada por dos grandes molduras en forma de C. Las tomas de aire laterales albergan las nuevas luces antiniebla led opcionales.

Con la típica disposición circular doble de BMW, los faros se han rediseñado y pueden ser de led o autoadaptables con una amplia gama de funciones, como la luz de carretera antideslumbramiento. En la parte posterior de la carrocería se modifica el revestimiento del faldón lo que acentúa la sensación de anchura, mientras los tubos de escape son más grandes, dobles en todos los modelos de cuatro cilindros.

Con nuevos colores para la carrocería, hay una selección más amplia de llantas de aleación ligera en tamaños de 16 a 19 pulgadas. El Serie 2 Active Tourer equipa de serie con llantas de 16 pulgadas, a excepción de los modelos 220i, 218d y 220d, 225i xDrive y BMW 225xe iPerformance, todos con llantas de 17 pulgadas.

En el interior, es nueva la palanca de cambios de los modelos equipados con cambio de doble embrague Steptronic de siete velocidades o Steptronic de ocho relaciones. Las superficies más anguladas enfatizan la posición elevada de los asientos, para una mejora de la visibilidad. Los asientos del vehículo son más confortables, con nuevas tapicerías. La oferta es numerosa, con hasta 24 combinaciones distintas, en tela, Alcántara y cuero.

Motores de tres y cuatro cilindros

La gama de motores de los nuevos BMW Serie 2 Active Tourer y Gran Tourer son de tres y cuatro cilindros, además de una variante híbrido enchufable, que es la más eficiente de todas. Todos los propulsores son de la familia EfficientDynamics de segunda generación, más respetuosos con el medioambiente, que irán llegando a otros modelos de la marca a partir de este año. Para los diésel, montarán desde marzo con un filtro de partículas, más un catalizador de NOx y un sistema de reducción catalítica selectiva que reduce los niveles al inyectar una solución de urea (líquido AdBlue).

Por primera vez, es posible equipar en la Serie 2 con cambio de doble embrague Steptronic de siete velocidades. Esta transmisión de última generación permite cambiar de marcha en fracciones de segundo sin interrumpir el flujo de potencia, tanto de forma automática como al utilizar las levas de cambio del volante. La séptima relación mantiene bajo el régimen del motor y, por tanto, rebaja el consumo de combustible a velocidad estabilizada en autopista.

Para las versiones con motores más pequeños se utiliza el cambio manual de seis velocidades mientras que el automático Steptronic de ocho relaciones va acoplado a mecánicas de par elevado y dirigido para quienes prefieren un estilo de conducción más deportivo. Las levas de cambio en el volante permiten una conducción manual.

La gama de motores de gasolina empieza con el tres cilindros del 218i que desarrolla 140 caballos de potencia, con un consumo promedio entre 5,8 y 6,1 l/100 km. El siguiente escalón es el cuatro cilindros para el 220i que rinde 192 CV y el más potente es el 225i xDrive, con 231 CV, solo disponible para el Serie 2 Active Tourer. Incluye de serie el sistema de tracción a las cuatro ruedas xDrive.

La línea de variantes de gasóleo comprende los 216d, 218d/218d xDrive y 220d/220d xDrive. El tres cilindros del 216d entrega 116 CV con un gasto promedio entre 4,3 y 4,5 l/100 km; el cuatro cilindros arroja 150 CV para el 218d y el más potente 220d se caracteriza por sus 190 caballos y un consumo entre 4,4 y 4,7 l/100 km.

La variante híbrida enchufable 225xe iPerformance, con una potencia combinada de 224 CV, se comercializa en exclusiva para el Serie 2 Active Tourer. Dispone de un motor de tres cilindros que transmite la potencia a las ruedas delanteras mediante un cambio Steptronic de seis velocidades y otro eléctrico que acciona las ruedas traseras. La aceleración de 0 a 100 km/h es de 6,7 segundos, y el “boost” eléctrico permite más seguridad al conductor, por ejemplo, al adelantar en carreteras secundarias.

La autonomía del 225xe iPerformance en modo solo eléctrico es de 45 kilómetros y consumo promedio de combustible varía entre 2,3 y 2,5 l/100 km, con unas emisiones de CO2 a partir de 52 g/km. El motor eléctrico lleva una batería de iones de litio colocada bajo la banqueta trasera para ahorrar espacio. Además de permitir recorrer distancias cortas en ciudad con cero emisiones, el sistema de propulsión eléctrica alcanza una velocidad máxima de 125 km/h al circular solo con el motor eléctrico.

Los sistemas de asistencia al conductor son numerosos. Desde el control de crucero activo con función Stop & Go, como parte del paquete Driving Assistant Plus. También disponible como opción, incluye el aviso de salida del carril y la función de frenado en ciudad y el asistente de aparcamiento. El asistente de previsión está disponible junto con el sistema de Navegación Plus y avisa al conductor a dejar de pisar el acelerador con antelación suficiente al aproximarse a curvas, intersecciones, rotondas y restricciones de velocidad.