«El problema de los Mojinos es querer cobrar en 'B' y que no vende»

Los responsables Espectáculos Infínity, promotores del fallido concierto de Mojinos Escozíos en Carrizo, denuncian las 'malas artes' de 'El Sevilla' y su uso de las redes sociales para «dañar mintiendo»

Mojinos Escozíos tenía previsto actuar el pasado fin de semana en la localidad leonesa de Carrizo. Pero el concierto nunca llegó a realizarse. El problema según advierte Javier García, portavoz de la promotora Espectáculos Infínity, es que «para este concierto había 225 entradas vendidas». «Y el problema mayor es que guste o no la realidad es que el grupo no tira en esta zona y no tiene poder de convocatoria. Pero ésto no es algo que digamos nosotros de forma gratuita es que se puede constatar a través de la plataforma ticketea donde en 20 días apenas se vendieron 24 entradas», recuerda.

Un caché de 12.000 euros

Así que con esos antecedentes y con apenas «1.375 euros» recaudados los encargados de un concierto cuyo coste total alcanza los 25.000 euros (sólo el caché de los artistas era de 12.000 euros) se optó «por lo más lógico, la suspensión».

Desde Espectáculos Infínity se advierte que se comunicó «en tiempo» al grupo que no se desplazara a Carrizo porque no había ninguna posibilidad de celebración del concierto y que, tal y como consta el contrato, se abonaba la mitad del caché como sanción reflejada en el mismo.

«Nosotros hemos pagado la mitad de su caché y esa pérdida es algo asumido», recuerdan los promotores, pero «lo que no se puede hacer es venir intentando cobrar el cien por cien pese a no tocar y dar a entender que nos les comentamos nada y que el promotor estaba desaparecido y que poco menos que nos habíamos fugado con el dinero».

Pagos en 'B'

«La realidad es que el 17 de julio les pagamos el cincuenta por ciento del cache y que si se suspende se paga y es lo que hemos hecho», remarca con vehemencia Javier García. «Y la realidad», insiste, «es que el problema es querer cobrar una parte en A y otra en B y luego decir que el promotor se ha fugado. Ellos querían cobrar en B y eso es algo que está registrado en los correos electrónicos», sentencia.

Para la promotora 'El Sevilla' «ha intoxicado» en las redes sociales con el único objetivo de dañar a una empresa «que ha obrado de forma correcta». Y la realidad es que «nos han hecho mucho daño», tanto que los insultos y las amenazas a través de las redes sociales han llegado a un nivel que las más graves han sido entregadas a un abogado para emprender acciones legales.

Espectáculos Infínity insiste en que su profesionalidad no se puede cuestionar por parte de un grupo que, según concluyen,«sabía perfectamente que no había concierto» y que habían cobrado la parte del contrato correspondiente a la penalización por la suspensión.