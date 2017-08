«La preocupación es máxima», se asegura desde la Casa de León en Barcelona Efectivos policiales en el lugar del suceso / EFE Joaquín González Llamazares asegura que «siempre hay temor por estas cosas y sabíamos que Barcelona era un objetivo» J. C. - LEONOTICIAS Jueves, 17 agosto 2017, 19:40

Inquietud, preocupación, algo de incertidumbre y rabia. Así se sienten los leoneses residentes en Barcelona después de que la tarde de este jueves se haya visto 'rota' por un atropello masivo en plena Ramblas de Barcelona.

«La posibilidad de un atentado es algo que siempre ha estado ahí. Estamos descolocados y llenos de nervios. La zona en la que ha ocurrido es una zona que conozco perfectamente porque la visitamos habitualmente. Es una zona que siempre está abarrotada de turistas», ha asegurado Joaquín González Llamazares.

Precisamente el presidente de la Casa de León en Barcelona pasa estos días en la provincia y nada más conocer el atentado lo primero que ha hecho «es llamar a los conocidos y con los que más relación tenemos en la casa. Afortunadamente y por lo que hemos visto todos están bien y eso me ha tranquilizado».

La casa de León en Barcelona cuenta con decenas de leoneses que participan en sus actividades y es un «punto de encuentro habitual para todos nosotros. La Casa se encuentra a menos de un kilómetro del lugar donde ha sucedido todo esto y desde luego casi ni nos creemos lo que está sucediendo».

En la colonia leonesa en Barcelona la opción de un posible atentado terrorista «se comenta en ocasiones», pero no es algo que esté «en el día a día».

«Desde luego el temor está ahí. Siempre se habla pero nunca piensas que puedan ser realidad. No sabes ni cuándo, no cómo pueden suceder estas cosas. Siempre he temido en el metro, pero no pensaba en algo así», ha advertido a leonoticias.