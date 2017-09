La polémica subasta de novatos en León 00:14 Alumnos de Inef, en el centro de la polémica tras las polémicas imágenes de la fiesta I. SANTOS-LEONOTICIAS León Miércoles, 27 septiembre 2017, 13:45

Con el inicio del nuevo curso llegan las polémicas novatadas. Colegios mayores, residencias y facultades universitarias realizan su particular iniciación al nuevo año. No es raro en estas fechas encontrar por el centro de la capital leonesa a los veteranos acompañando a 'sus novatos' en un recorrido de pruebas y bromas que a veces no tienen el final deseado.

Una de las novatadas más esperadas y que mayor publicidad tiene es la tradicional subasta de aquellos que inician el curso en Inef en la Universidad de León. Sobre un escenario improvisado los veteranos 'ofrecen' a los novatos a centenares de asistentes a esta subasta. Pero el alcohol ha tenido gran influencia en esta última novatada, en la que el precio de los novatos subía mientras menos ropa tenía.

El acto derivó en varias mujeres en ropa interior bailando sobre el escenario y quitándose cada vez más ropa, con el fin de recaudar más dinero. No sólo ellas se desprendieron de su ropa, los jóvenes que estaban sobre el escenario acabaron tapándose únicamente con un cono de obras y en algunos casos lanzándolo al aire y quedando completamente desnudos.

Las voces más críticas de las novatadas no se han hecho esperar y tildan de 'vejatorios' estos actos en los que derivó la subasta.