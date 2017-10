La mirada independentista del héroe leonés Xavi Fernández El exjugador del Elosúa León sufrió la represión policial mientras acudía a votar en el referéndum ilegal celebrado el pasado domingo en Cataluña. Este hecho propició que cambiara de casilla optando por marcar el ´Si´ a la independencia Xavi Fernández, en el momento de la detención. / @victorlavagnini S.FERNÁNDEZ| J.C. León Martes, 3 octubre 2017, 12:40

Xavi Fernández, jugador del Elosúa León en la década de los 90, fue uno de los damnificados por la actuación policial del pasado domingo durante la celebración del ilegal referéndum de Cataluña.

¿Quién no recuerda a Xavi Fernández? De largo, el mejor jugador en la historia del desaparecido Baloncesto León. Aquel alero mágico, imbatible en el 'uno contra uno' y con un don especial en el lanzamiento. Él, sus tres tiros libres, resultaron clave en el encuentro de desempate de la primera eliminatoria de ascenso a la ACB del Baloncesto León ante el Andorra en Lugo.

Sus lanzamientos fueron la mejor previa a un ascenso para la historia del deporte leonés. Hoy, el exjugador de FC Barcelona y Unicaja entre otros equipos, vive ligado al baloncesto femenino pero su nombre ha recobrado protagonismo a consecuencia del independentismo en Cataluña.

El pasado domingo Xavi Fernández (L'Hospitalet, 1968) acudió a votar en Girona y le correspondía hacerlo en el mismo colegio que el presidente Carles Puigdemont. Era así hasta que efectivos de la Policía y la Guardia Civil clausuraron el colegio «por la fuerza».

El jugador cuenta que su intención era votar 'no' a la independencia, pero las actuaciones policiales que presenció hicieron cambiar de opinión marcando finalmente la casilla de `si´ a la independencia.

La mirada de Xavi Fernández

El exjugador de Baloncesto León, desalojado por la Guardia Civil cuando acudía a votar, radiografía en leonoticas el conflicto catalán: «No soy independentista, pero se atacó a la dignidad de las personas. A Rajoy le falta altura política»

Su foto, captada por el periodista de 'TV3' Víctor Lavagnini, ha recorrido todas las redacciones de deportes. «Me veo en la foto y me hace reflexionar sobre todo lo ocurrido», ha asegurado este martes a leonoticias.

«No soy separatista, pero lo ocurrido allí fue una humillación. Lo que se estaba haciendo en ese colegio era ejercer el derecho al voto más allá del sentido político y de la legalidad o no de la convocatoria»

Y matiza: «No soy separatista, pero lo ocurrido allí fue una humillación. Yo soy el primer sorprendido de todo lo que ocurrió. Todo se ha sacado de madre. Lo que se estaba haciendo en ese colegio electoral era ejercer el derecho al voto más allá del sentido político y de la legalidad o no de la convocatoria».

«Mi sentimiento es anti-Gobierno»

Advierte hoy, «con serenidad y reflexión», que «la gente salió a votar de forma pacífica. Queríamos oponer una resistencia pacífica y nos encontramos un dispositivo policial desproporcionado y fuera de contexto. Entiendo que cumplían órdenes políticas pero la desproporción fue enorme».

Para Xavi Fernández, que advierte mantiene «un recuerdo imborrable de León», la sociedad catalana es «pacífica y serena. Aquí se puede hacer campaña en cualquier sentido pero utilizar la violencia contra gente pacífica no se entiende».

«Yo vi a mi mujer llorando. No soy separatista pero ahora está por la dignidad de las personas. Insisto en que fue una humillación. Creo que el problema se hará más grande con el paso del tiempo. Insisto en que no soy separatista, pero no es justo lo que ocurrió».

«Se necesita un hombre con altura política y Rajoy no la tiene, creo que éste es el principal problema»

Para Xavi Fernández: «Yo no tengo un sentimiento 'anti' España pero sí 'anti' este Gobierno. No me gustaría que el gobierno catalán proclamara la independencia, pero es necesario que cambien los interlocutores políticos».

Y concluye: «Aquí hay dos o tres millones de personas que quieren expresar su opinión y que lo quieren hacer con el voto. Se necesita un hombre con altura política y Rajoy no la tiene, creo que éste es el principal problema».