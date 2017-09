Matan en León a tres perros del último lanceador del Toro de la Vega Junto a los canes muertos y otros dos malheridos dejaron una pintada en la que se lee ‘Kchovo asesino’ A. CUBILLAS LEÓN Viernes, 15 septiembre 2017, 12:49

Un grupo de desconocidos, aún sin identificar, han acabado con la vida de tres de los cinco perros de Francisco Alcalá, más conocido como 'Cachobo', el joven leonés y último lanceador del Toro de la Vega (2015). Los otros dos canes se encuentran en estado muy crítico.

Los hechos sucedieron en la tarde del jueves 14 de septiembre cuando, pasadas las 17:00 horas, Francisco se acercó hasta el núcleo zoológico situado a las afueras de Valderas –localidad en la que reside- para alimentar a sus perros. Al llegar se encontró con tres de sus perros yaciendo en el suelo sin vida y una pintada en la que se podía leer ‘Kchovo asesino’. Junto a ellos, los otros dos perros agonizaban. Los primeros indicios apuntaban a una intoxicación que el propio Francisco confirmó tras hallar en el recinto una especie de croquetas desconocidas con olor a chorizo.

El joven leonés avisó inmediatamente a la Guardia Civil así como al Seprona, que ya ha abierto una investigación para intentar esclarecer lo sucedido mientras se les practica la necropsia a los perros para determinar la causa de la muerte.

El suceso ha conmocionado al joven. Así lo ha relatado a leonoticias su madre, Sara, visiblemente emocionada, que no se explica la crueldad que se esconde tras estos hechos cuya autoría aún desconocen.

"No sabemos si detrás están los animalistas o simplemente personas que se escudan en ello para hacer daño a mi hijo”, lamenta Sara, que recuerda que para acceder al recinto privado los autores tuvieron que saltar una tapia. “Es una injusticia. Mi hijo los había criado desde pequeño, tenía verdadera pasión hacia ellos y no me puedo imaginar el dolor al encontrarse con esa imagen”, lamenta Sara, que se muestra pesimista sobre el estado de los otros dos perros. “Están muy graves”, sentencia.

Fue el leonés Francisco Alcalá, 'Cachobo', quien mató el 15 de septiembre de 2015 al toro de la Vega unos 20 minutos después de que fuera desencajonado para cruzar las calles de la villa antes de cruzar el puente que da acceso a la vega junto al río Duero. Sin embargo, finalmente, el jurado del torneo del Toro de la Vega lo declaró nulo y sin vencedor al considerar que se incumplió el reglamento.