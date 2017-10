Leonoticias cumple 10 años de «compromiso» y «lealtad» a la información y a sus lectores Juan Carlos Suárez-Quiñones, Alfonso Fernández Mañueco, Antonio Silván, Yolanda Barrientos, Juan Martínez Majo, Ángel de las Heras, Óscar Campillo y Javier Calvo, en la celebración de los 10 primeros años de Leonoticias. / Peio García El diario digital celebra su primera década de vida con una gala aniversario con más de 700 invitados y una amplia representación de la vida política autonómica y local, además de una destacada presencia institucional y social LEONOTICIAS León Viernes, 20 octubre 2017, 23:26

Fue el 20 de octubre de 2007. Ese día nacía el diario digital leonoticias y lo hacía bajo un nombre que pretendía unir el nombre de la ciudad y su objetivo final, ofrecer noticias 'online'.

Coincidiendo con su décimo aniversario este viernes cerca de 700 invitados han abarrotado el Auditorio Ciudad de León en una 'gala aniversario' que ha contado con una nutrida representación institucional, política, empresarial y social.

«Diez años maravillosos, de esfuerzo permanente, de no pocos problemas y de enormes momentos de alegría también», ha asegurado la directora general del medio, Yolanda Barrientos.

En la antesala del evento, decenas de felicitaciones hacia el medio. El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aplaudido el entusiasmo, la profesionalidad y la entrega de este diario para ofrecer cuando de interés sucede en León.

Una opinión que ha sido compartida por el secretario general de los socialistas en la Comunidad, Luis Tudanca, así como por el también secretario general de Podemos, Pablo Fernández.

Las felicitaciones al diario también han llegado de la mano del Ayuntamiento de León, a través de su alcalde, Antonio Silván, así como de la Diputación de León, en palabras de su presidente, Juan Martínez Majo. Ambos han aplaudido la «profesionalidad» del medio y su esfuerzo por ofrecer información de calidad y al instante.

En el transcurso de la gala, que ha sido conducida por el showman Luis Boyano, el diario ha concedido tres distinciones por su primera década de vida. Éstas han recaído en el Incibe (galardón recogido por su director, Alberto Hernández), por su proyección internacional, la Universidad de Washington (entregado al profesor de dicha universidad Randal Beam), por su compromiso con León donde tiene una de sus dos únicas sedes en Europa, así como en la Academia Aspire (distinción entregada a Antonio Martín como miembro de dicha academia), cuya apuesta por León ha sido visible a través de la Cultural y Deportiva Leonesa.

Unos galardones que, según se ha advertido, ejemplifican la mirada al 'exterior' desde León y la apertura al exterior en un mundo en el que «no hay fronteras pese a que hoy exista quien piense que es bueno levantar muros en vez de unir mundos».

A lo largo de la gala ha intervenido la directora general del medio, Yolanda Barrientos, quien ha asegurado que leonoticias es «fruto de muchos esfuerzos, de muchos sacrificios y de una importante dosis de cabezonería por hacer posible lo que muchos simplemente creyeron que era imposible».

«En no pocas ocasiones me he preguntado qué me llevó a lanzarme a esta aventura. Qué me hizo dar ese arriesgado pero maravilloso salto mortal. leonoticias me hizo creer que era posible construir un medio de comunicación que simplemente fuera eso, un medio de comunicación. Sin otros intereses, sin ningún otro condicionante que hacer buena información, con buenos profesionales para estar al servicio de sus lectores», también ha advertido.

«Tesón, esfuerzo y sacrificio»

Por su parte el director del medio, Javier Calvo, ha remarcado la dificultad de resumir diez años «de intensa vida en unos minutos» y ha puesto en valor el «tesón, el esfuerzo, el sacrificio diario y la ilusión de cada jornada como si fuera el primer día», todo ello antes de remarcar el «compromiso» y la «lealtad» a la información y a sus lectores como pilares fundamentales del proyecto.

Durante su intervención se ha rendido homenaje a «cuatro historias, cargadas de corazón que han servido para llevar a leonoticias hasta el día de hoy» con un reconocimiento expreso a Ignacio Tejera, el primer empresario al frente del proyecto, Marcial Manzano, «por su fiel y constante apoyo desde el anonimato más profundo», Yolanda Barrientos, «ejemplo de tenacidad empresarial hasta el punto de creer en un proyecto en el que nadie más parecía creer» y a Ángel de las Heras, director general de El Norte de Castilla, porque Vocento -grupo editorial al que hoy pertenece el diario- «ha sido y es un fiel compañero de viaje».

Durante la gala, que se ha extendido durante algo más de una hora, se han sucedido momentos emotivos que han servido para destacar la labor que día a día desarrollan los profesionales de este medio que hoy cuenta con más de 55.000 usuarios únicos a diario y 80.000 usuarios en sus redes sociales.