Iglesias clasifica a Castilla y León «como una región histórica» y la UPL le acusa de «absoluta ignorancia» El líder de Podemos asegura que Castilla y León reivindica una personalidad política propia dentro del marco del Estado y Eduardo López Sendino le recuerda que la única región histórica es la leonesa A. CUBILLAS | EUROPA PRESS Jueves, 16 noviembre 2017, 13:04

Las últimas palabras de Pablo Iglesias desatan malestar en León. El secretario Podemos ha clasificado las comunidades autónomas de España en cuatro categorías en un clasificación que las divide en naciones, regiones con “sentimientos populares”, regiones “históricas” y las demás.

Y así precisamente en la clasificación de las comunidades “históricas” es en la que ha incurrido en un grave error. El líder de Podemos ha enmarcado en esta categoría a Castilla y León –además de a Asturias y Cantabria- como una comunidad que "reivindica una personalidad política propia dentro del marco del Estado”.

Unas palabras que denotan la “absoluta ignorancia histórica” de Iglesias. Así lo ha recriminado con dureza este jueves el secretario general de la UPL, Eduardo López Sendino, que ha recordado al líder nacional de Podemos que Castilla y León jamás ha sido una región histórica.

“Es una muestra más del histrionismo habitual de Pablo Iglesias en sus declaraciones unido a una clara demostración de su absoluta ignorancia”, lamento Sendino, que lamentó que Iglesias este repitiendo este tipo de “insensateces” desde que inició el proceso soberanista catalán.

Sendino va más allá y entiende además de “absoluta tontura” el hecho de que el responsable de Podemos manifieste que en España existan cuatro nacionalidades, la española la vasca, la catalana y la gallega. “España es una única nación compuesta por regiones o comunidades o como lo quiera llamar pero sólo hay una única nación”.

La clasificación de Iglesias

Durante su intervención en la presentación del libro 'Repensar la España plurinacional', Iglesias aseguró que la plurinacionalidad de España, concretada en Cataluña, País Vasco y Galicia, fue reconocida incluso por la derecha procedente del franquismo. En estos territorios, afirma el líder de Podemos, existen "sentimientos que se identifican con el término nación" que aspiran a tener instituciones para "desarrollar esos sentimientos".

En su particular clasificación, para Iglesias habría además regiones con "sentimientos populares que reclaman formas jurídicas autónomas y reconocimientos simbólicos propios" que no se pueden identificar, en su opinión, "con amplios sentimientos nacionales" pero "han obtenido reconocimiento jurídico de nacionalidad", como Andalucía, Aragón, Comunitat Valenciana, Baleares y Canarias. "En Andalucía, incluso el Estatuto de Autonomía habla de realidad nacional, aunque en Andalucía no haya un sentimiento mayoritario de nación", ha apuntado Iglesias.

En tercer lugar, habla de las “comunidades históricas”, en las que enmarca a Asturias, Cantabria o Castilla y León, colocando aparte a Navarra que, según Iglesias, tiene un estatuto "similar a los estados libres asociados".

"Nuestro país es plurinacional complejo territorialmente e identitariamente", ha resumido Iglesias tras su exposición, señalando que a esta visión de España se oponen los "partidos monárquicos" que considera el país como "uninacional" y no tienen capacidad de "seducción" ni "convencimiento" para que su proyecto sea respaldado por mayorías.

"Quién dice que España es uninacional no ha entendido nada de la historia de los últimos 200 años", ha proclamado Iglesias, que defiende los "valores republicanos" como la "única concepción patriótica" que puede plantear un proyecto de España en la que "quepan Cataluña y Euskadi".