Los clásicos americanos invaden León Tras una exposición en la explanada del Parador de San Marcos los vehículos han hecho un pasacalles por la ciudad, donde han recorrido las principales arterias antes de dirigirse al aeródromo de Los Oteros

Los clásicos americanos invadieron las calles de la capital leonesa. Tras una exposición en la explanada del Parador de San Marcos los vehículos han hecho un pasacalles por la ciudad, donde han recorrido las principales arterias antes de dirigirse al aeródromo de Los Oteros en la localidad leonesa de Pajares de los Oteros.

Los leoneses no han querido perderse esta cita que ha generado gran expectación a su salida del Parador donde los motores no dejaban de rugir. Un cita enmarcada dentro del festival Fly and Drive que reunirá en un fin de semana la velocidad y los altos vuelos en el Aeródromo de Los Oteros.

Con multitud de actividades y eventos concentrados en dos días y en el mismo espacio, el festival pretende acercar el mundo de la aviación a los leoneses a través también de la exposición de estos coches que en la mañana de este sábado han realizado un pasacalles muy especial.

Uno de los actos más destacados será ya este domingo a las 11,00 de la mañana con una carrera de cuarto de milla de esos clásicos del motor. Los mejores motores de la America más clásica se trasladan a los Oteros donde durante este fin de semana los amantes de estas reliquias del motor llegarán de todos los puntos de la provincia.

Una oportunidad única de la que hoy León ya ha tenido un pequeño avance al ver estas joyas del motor rodando por sus calles.