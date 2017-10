El Centro Leonés de Cataluña vive «un día normal» en el 1-0 Una estelada en Barcelona. El presidente de la institución reconoce que se ha hablado «del tema» pero la ciudad ha estado «sin ningún problema, a excepción de las zonas de colegios» RUBÉN FARIÑAS Domingo, 1 octubre 2017, 21:30

Los disturbios y altercados vividos en algunos colegios electorales de Barcelona no han tenido gran repercusión en el resto de la ciudad. Esa es la conclusión que se saca desde el Centro Leonés de Cataluña, donde se ha vivido un día «normal, sin ningún problema».

El único cambio, con respecto a otra fecha, ha sido el acceso a la institución, que lo han tenido que hacer por otra puerta ya que cerca de la principal se sitúa un colegio. «En la zona de los colegios había problemas, pero en el resto se podía circular normalmente».

El presidente, Joaquín González, reconoce que en el Centro se ha hablado «del tema» y la opinión unánime era de no entender lo que estaba ocurriendo. «No lo entendemos nosotros y no lo entienden ni ellos mismos», aseguraba.

Durante la jornada, ha habido sentadas cerca su vivienda personal, pero insiste en que «yo he estado en la calle y me he movido sin problemas; hay gente que tiene miedo y no sale pero la mayoría se ha movido y está en la calle».

El Centro Leonés de Cataluña ha vivido alejado de la crispación en ciertas zonas de la ciudad de Barcelona y, a pesar de ser el tema de conversación, los socios y habituales a este lugar han disfrutado, como lo suelen hacer, de la buena compañía y el buen ambiente de este hogar.