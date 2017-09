Babia, la historia y sus gentes

La experienca de un calecho

«Las mujeres de aquella trabajaban más porque los hombres eran más vagos (risas)»

«Me acuerdo en Riolago de Babia que había tres o cuatro calechos. Incluso los mozos tenían los suyos propios»

«¿Qué le pasa al pastor que está con melancolía? Qué tiene en la cabeza a Babia»

«En Babia no había analfabetismo. Todos sabían las cuatro reglas y a leer y escribir. Hasta los maestros iban a Asturias»

«Había escuelas en todos los pueblos. Los rapaces se turnaban para entrar antes y prender la estufa»

«Las lecciones eran muy grandes así que aprendimos una pregunta cada una creyendo que iba a seguir el orden. Pero ese día el maestro se dio cuenta. Vaya palos que llevamos. Creíamos que mataban a alguno»

«Ya no hay nevada como las de antes cuando no se podía salir de casa. En tres días no se llegaba a San Emiliano. Pero de aquella no tenías que ir a comprar, lo tenías todo en casa»

«Mi bisabuelo Casimiro fue el primer pastor trashumante. Ahora las ovejas se las llevan en camiones a excepción de las de Conde»

«Qué suerte hemos tenido las que hemos nacido en Babia porque por lindar con Omaña todas tenemos marido»

«Cuando se celebraba una boda se echaba la paja desde la casa de los novios hasta la iglesia. Así todo el pueblo se enteraba que se casaban»

«Cuando había baile se iba avisando por las casas a las mozas que salíamos cantando calle arriba. Era la llamada al baile»

«La vida de hoy es muy diferente a la de antes. En todas las casas se celebraban calechos y filandones. Era la disculpa para salir (risas)»

«Las carreras de cintas los hombres iban a lomos de los caballos y cada moza ponía su nombre en una cita. Se decía que quien la cogiera bailaría con ella. Aunque todo estaba muy preparado para que supieran que cinta tenían que coger»

«Aún recuerdo cuando partió a la guerra. Le hicieron una despedida y él decía que no volvía. Y no volvió»