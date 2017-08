Antonio Silván: «Creo que la Junta está tratando bien a León»

Superado el ecuador del actual mandato Antonio Silván (León, 1962) cierra su primer gran balance.

Dos años de intensa actividad, de frenético día a día y de empeño permanente por lograr que la ciudad recupere la sonrisa e incremente su pulso.

Y siempre, remarca el primer edil en el transcurso de una entrevista con leonoticias, con el consenso y el empleo como grandes objetivos. Porque, sin empleo, no hay riqueza. Y en esa línea, segun incide, se ha volcado el gobierno central, el autonómico y el local.

Con la mirada puesta en el pasado, pero también el futuro, el alcalde de León resume dos años de ejercicio y mira al tramo político que aún le queda por recorrer.

- ¿Qué balance puede realizar de esta mitad de mandato?

- Para hacer un balance real y adaptado a la situación hay que pensar y reflexionar sobre dónde estábamos y dónde estaba el Ayuntamiento de León políticamente y dónde está ahora. Y hay que decir que políticamente por primera vez el Ayuntamiento de León tiene seis grupos municipales, no existe esa mayoría absoluta y prima el acuerdo y el consenso.

Económica y socialmente había una situación de crisis. Hoy hay una evolución económica positiva pero se partía de una situación de incertidumbre e inseguridad.

Desde el punto de vista nacional nos sometimos a dos elecciones casi de manera sucesiva y ése es el punto de arranque. A día de hoy ¿qué podemos decir de esa situación? Que hay estabilidad, hay normalidad, hay tranquilidad. Esos seis grupos municipales se traducen en decisiones la mayor parte de ellas adoptadas en pleno de manera absolutamente mayoritaria; por otro lado, la situación nacional está estabilizada, la situación económica con un crecimiento económico que ronda ese 3 por ciento y lo mas importante el desempleo.

Tengo que decir que hace dos años cuando tomé posesión como alcalde había más de 11.000 desempleados en la ciudad de León, 24 meses después hay 9.000 desempleados, más de 2.000 personas han entrado en el mercado laboral, 24 meses que ha supuesto que 2.200 personas tengan un puesto de trabajo que antes no tenían.

Ése es el balance que yo hago y ahora considero que León es una ciudad viva, activa, en movimiento, atractiva y que transmite normalidad y estabilidad.

- Cual ha sido el mayor logro obtenido en esta legislatura y qué se ha quedado en el camino.

- Gobernar en minoría es una situación que deriva de una voluntad de los electores y que hay que asumir y que yo asumí desde un primer momento. Y eso exigía, que a mí tampoco me cuesta, el diálogo permanente y la búsqueda de acuerdos. Y los acuerdos están ahí. Si hablaba antes de nuestra prioridad que es generar actividad económica con la creación de empleo, se ha constituído aquí por primera vez en nuestro Ayuntamiento el consejo del diálogo social donde agentes económicos y agentes sociales están implicados en ese objetivo. Por primera vez, el Ayuntamiento de León, la ciudad de león, tiene un plan estratégico de ciudad, por primera vez el ayto de león desde el punto de vista interno se ha ordenado con esa relación de puestos de trabajo acordada mayoritariamente con todos los sindicatos.

Es decir, esa situación que producía la realidad de seis grupos municipales ha derivado en un permanente acuerdo y diálogo y en definitiva en tomar decisiones consensuadas con los diferentes grupos políticos.

Y en ese sentido, por primera vez el Ayuntamiento de León está elaborando un Plan Estratégico de ciudad y tengo que decir al respecto que cuando hablo de plan estratégico de ciudad, hablo del futuro y del presente; y del presente yo tengo que decir que hace 24 meses la integración del ferrocarril nadie creía en ella más que unos pocos, entre los cuales me encuentro.

La reanudación de las obras de Feve, nadie creía en ellas más que unos pocos, entre los cuales me encuentro. La obtención de fondos europeos a través de la EDUSI y de un Programa Europeo, nadie creyó en ellos y pocos, entre los cuales me encuentro, sí y hemos obtenido 28 millones de euros para una zona de la ciudad, seis barrios de la ciudad que representan en cuanto a población la cuarta parte y que necesita de ese impulso económico y financiero. Y son detalles, no, son grandes obras que implican, primero un trabajo que ha supuesto también una gran relación institucional con otras administraciones.

- En ese plano las dos integraciones ferroviarias se presumen capitales.

- Yo quiero recordar a los leoneses que León va a ser la única ciudad de Castilla y León que va a tener la integración del ferrocarril, el soterramiento del ferrocarril sin que cueste un euro a los leoneses.

La brecha ferroviaria que ponía Feve con todas esas vallas y con todas esas incomodidades que se producía a todos los vecinos de León, eso va a quedar como un escenario permeable y un escenario adecuado a la modernidad.

También ese Palacio de Exposiciones que tenía por momentos de crisis, su financianción muy ajustada, pues en el 2018 va a abrir sus puertas con máximo explendor. Ésa es la realidad de la ciudad.

Tengo que decir que hoy hay tres edificios emblemáticos de nuestra ciudad y lo recuerdo, Catedral, San Isidoro y Hostal de San Marcos, al que puedo añadir las murallas, que están en obras, que están en rehabilitación, que están en actuaciones de conservación.

Todo ello obedece a un trabajo durante estos 24 meses con otras adminstraciones, Gobierno y Junta de Castilla y León, que ha derivado en la reactivación, la reanudación y la puesta en valor de algo que los leoneses queríamos, deseábamos y que políticamente algunos no han creído, hoy siguen sin creer a pesar de que las máquinas están ya ahí y que nosotros siempre hemos creído.

¿Objetivos de cara a los próximos años? Seguir trabajando. Seguir mejorando la ciudad, seguir intentando que nos sintamos cada día más orgullosos de nuestra ciudad, ver a la gente activa. El objetivo prioritario es el empleo no me canso de decirlo, quiero que se rebaje esa cifra de desempleados porque eso significa economía, eso significa libertad, estabilidad, normalidad. Y seguir trabajando. Este año que viene 17/18 león va a estar en plena ebullición de obra. La integración del AVE, la terminación de Feve, la terminación del Palacio de Exposiciones. Obras importantes para la ciudad. Yo creo que si hablamos en términos de infraestructuras, pero si hablamos en términos de calidad de vida, lo tengo que volver a decir, 24 millones de euros a ejecutar en los próximos 5 años en esta ciudad de León, en una parte muy concreta, en esos 6 barrios de nuestra ciudad donde vive el 25% de la población. Por primera vez, en León se va a producir la renovación de todos los puntos de luz de la ciudad, 22.000 puntos de luz. Además de seguir trabajando en el día a día, y mi objetivo sigue siendo el mismo, trabajar por esta ciudad de una manera incansable, trabajar por los leoneses que nos sintamos orgullosos, estamos celebrando el milenario del Fuero, eso significa orgullo, orgullo del legado de los nuestros, orgullo de nuestra contribución a España y eso significa orgullo de nuestra tierra. Y León lo tiene que seguir demostrando, la Cuna del Parlamentarismo es un elemento y un valor reconocido internacionalmente que ponemos a disposición de España. Y desde León tenemos la capacidad histórica, cultural y moral y la legitimidad de decirlo.

- Pero también hay infraestructuras paradas o cuyo fin inicial no se ha respetado. Ahí está la Ciudad del Mayor o el Centro de control de la Alta Velocidad.

Seguimos trabajando con el Gobierno de España para dar un uso a la Ciudad del Mayor. Con la ministra tengo contacto para dar contenido a ese espacio y por supuesto el Centro de Control del AVE, pero la realidad hoy nos obliga a redefinir determinados espacios.

Lo que se tenía que haber pensado era en clave de futuro cuando se idearon esos espacios y yo creo que lo que el Centro de Control del AVE va a tener el uso adecuado a la realidad ferroviaria de tal manera que la ocupación o el espacio que hoy se ocupa en la vieja estación por la regulación del tráfico convencional del noroeste de España pase a ocupar ese espacio nuevo en el que estamos ahora trabajando.

- ¿Qué ocurrirá precisamente con la vieja estación de Renfe?

- Vamos a ver cómo se desarrollan los trabajos. Yo estoy convencido de que Adif, ahí, va a ser el titular del espacio y va a ser absolutamente permeable a aquellos proyectos que interesen a la ciudad. Y en ese sentido cualquier proyecto que genere actividad que complemente ese entorn, estoy convencido que la ciudad planteará y estoy convencido que Adif lo asumirá.

Ahora dejemos que el tiempo nos ponga en esa tesitura, si mañana viene un proyecto empresarial que requiere de ese espacio y que es adecuado a las necesidades de aquel lugar, zona de la ciudad y que es adecuado al espacio y a la actividad económica de león, estoy seguro que por nuestra parte será apoyado y por parte de Adif será asumido.

- ¿Y el Conservatorio de Música? ¿Será realidad, como en Zamora?

- Yo no miro a otros, yo miro a lo nuestro. Esas noticias del Ayuntamiento de Zamora es un acuerdo entre las tres administraciones pero ese acuerdo ya se adoptado aquí en León.

León ya tiene decidido dónde está el auditorio; la Junta de Castilla y León tienen su presupuesto en el año 2018 para hacer los trámites administrativos correspondientes y esa decisión del conservatorio está tomada y será un edificio de obra nueva en La Palomera. Ahí no nos han ganado, ahí hemos ganado, sin querer yo compararme.

Nosotros tomamos una decisión, el Ayuntamiento ofreció lo que tenía, cada uno de nosotros ofrecemos lo que tenemos, no podemos ofrecer lo que no tenemos y son los técnicos los que deciden y determinan y ellos decidieron que era el lugar adecuado. La comunidad educativa vinculada al Conservatorio no lo consideró oportuno, se redefinió y se reconsideró la situación, se trabajó internamente con la Junta de Castilla y León, con la comunidad educativa y desde el Ayuntamiento y la decisión ha sido tomada y yo creo que aplaudida por la comunidad educativa.

Nosotros tendremos un Conservatorio moderno y de vanguardia teniendo en cuenta la realidad musical de nuestra ciudad que tiene en la juventud y en su tradición las notas y los acordes propios a una ciudad moderna y a una ciudad europea donde la cultura y muy especialmente la cultura musical pivota en torno al conservatorio y a muchas orquestas y a muchos coros locales.

- ¿Cual es la situación financiera del Ayuntamiento de León actualmente?

- Para empezar el Ayuntamiento de Léon desde el punto de vista económico está ordenado. Lo cual es un valor muy importante. En estos 24 meses de gobierno hemos reducido la deuda en 20 millones de euros. Casi nada. Y al mismo tiempo no hemos subido la presión fiscal, de hecho, hemos bajado la presión fiscal, recuerdo ese 3% de bajada del IBI, recuerdo el 50% de reducción de las tasas de obras, de instalaciones y de accesibilidad, recuerdo la supresión de tasas de licencias ambientales, recuerdo también en el aspecto social el apoyo que el Ayuntamiento hace a las personas que más dificultades tienen para atender sus necesidades de agua y de luz.

Todo eso se ha hecho sin subir un solo impuesto, sin subir una sola tasa y sigue reduciendo esa presión fiscal y hoy las cuentas del ayuntamiento están ordenadas. Estamos rebajando la deuda, esos 20 millones de reducción de la deuda lo atestiguan y estamos cumpliendo el plan de estabilidad, de ajuste, los objetivos de déficit y estamos haciendo con poco. ¿Cómo? Gestionando lo mejor que podemos, aprovechando las buenas relaciones con otras administraciones autonómica y estatal, para que esas inversiones se realicen en León sin coste para los leoneses.

- El Ayuntamiento estructura su personal con consenso pero las plantillas de Bomberos y Policía Local parecen estar siempre en cuestión.

- Partimos de que no ha habido reposición en estos últimos años y es necesario integrar personal nuevo en ambos. Pero ese plan de estabilidad nos lo impedía y hemos buscado la posibilidad para ofertar esas plazas de Policía Local y Bomberos que son el inicio de una nueva y una renovación de la plantilla hay un incremento con arreglo a la necesidad y realidad.

Y en ese sentido hemos tenido que estar esperando a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para que nos autorizaran con las tasas de reposición.

¿La Junta perjudica a León? Yo siempre he aplicado la misma teoría, yo me voy a lo mío. Mientras a mí me traten bien, lo que hagan con los demás si les tratan bien, mejor para ellos, si les tratan mal, pues peor para ellos. Yo quiero que a nosotros nos traten bien. Y yo creo que la Junta de Castilla y León a León la está tratando bien. Cuando la hemos planteado el tema del Conservatorio, ha sido proactivo el consejero para dar una solución y una respuesta. Cuando hemos ido al Gobierno de España a intentar solucionar un problema ha sido también proactivo. Tenemos que tener en cuenta la realidad económica y presupuestaría, que quiero más, claro, que quiero traer más para León, por supuesto, que quiero ser más exigente con la Junta, faltaría más. Pero eso quién se siente aquí del partido que sea y del color que sea. Pero eso sí, con un principio de absoluta lealtad, responsabilidad y prudencia.

Todo eso unido con una ordenación del personal que el Ayuntamiento no tenía, que no tenía una relación de puestos de trabajo; se ha aprobado y ahora tendrá una oferta de empleo público y cuya prioridad son esas plantillas. Tengo que decir que hay grandísimos profesionales de Policía Local y Bomberos y que dan muestras de su valía y su profesionalidad cada día. Yo creo que es digno de mención la profesionalidad.

También estamos trabajando en la mejora de la equipación y de los medios materiales, hemos entregado vehículos nuevos a la Policía Local que eran necesarios, chalecos antibalas y toda la Policía Local que hoy esté en la calle tiene esas medidas de protección.

Es insuficiente, sí, pero de dónde partíamos, insisto. A la hora de tomar en consideración determinadas medidas y el balance hay que ver de dónde veníamos. Ese plan de estabilidad que nos impedía invertir, reponer efectivos, personal en el ayto en los servicios esenciales, de una u otra manera lo vamos salvando.

- ¿Una ciudad se mantiene del turismo?

- Por supuesto que no. El turismo es un elemento más en la actividad económica y en el PIB local, provincial, autonómico y nacional. Aquí hay tres sectores que hay que poner en valor, quizá el sector turístico estaba silenciado, quizá no se proyectaba ni se difundía y llevamos 24 meses proyectándolo.

Yo he dicho que tenemos que vendernos fuera para que nos conozcan y para que vengan y ese turismo que en el año 2016 que mas de un millón doscientasmil personas hayan visitado y haya pernoctado en León, record histórico en la ciudad de León, estaba ahí silencioso, lo hemos activado.

- ¿Eso qué significa?

- Que forma parte de nuestra actividad económica, forma parte importante pero al lado de eso hay otros sectores económicos tremendamente importantes: el sector biofarmacéutico es un sector puntero por historia, por hoy presente y futuro. Y el sector tecnológico, no me cansaré de decirlo, un buque insignia como es el Incibe.

Hace apenas dos años, nadie hablaba de la ciberseguridad hoy la ciberseguridad está en todo el espacio, es algo trasversal. Y tenemos aquí el buque insignia de la ciberseg nacional e internacional. Y también tenemos otras empresas locales, regionales y nacionales que apuestan por León.

Voy a dar un dato, nuestro parque tecnológico tan criticado, pues tiene hoy mil empleos de los cuales el 75 son universitarios, de calidad, con una edad media de 35 años. Eso hace 2 años no teníamos esos mil empleos, hace cuatro no teníamos ni 600, y hace seis no teníamos ni 400. Poco a poco se avanza, son tres sectores muy importantes para León.

Y otro sector muy vinculado es el logístico, y tengo que hablar de Inditex, ni de Mercadona, ni de Decathlon. Por qué viene aquí, porque las condiciones son buenas, de ciudad, de territorio, desde el punto de vista geográfico y de operatividad. Y hacemos también por que vengan. Nuestro polígono de Onzonilla, que a final de año va a disponer de más de 100.00 metros cuadrados a disposición de las empresas, donde las empresas pueden establecer sus proyectos o ampliar los mismos.

Es decir, el sector económico de la ciudad es un sector que pivota sobre el sector servicios, turismo, el sector biofarmacéutico, el sector biotecnológico y el logístico.

- Pero no hay que ponerse una venda en los ojos... ésta es una ciudad envejecida, con pocos jóvenes.

- Yo no me pongo una venda en los ojos, yo diciendo esto, no estoy negando lo otro. Esta es nuestra realidad, la otra realidad también, pero no es una realidad exclusiva de León, es una realidad de nación, es un problema de nación. Hoy vivimos en un mundo globalizado, donde la formación se puede impartir en Australia y venir a trabajar a León.

Eso es una realidad en la que tenemos que estar todos implicados no solo el Ayuntamiento de León esto es una realidad que es un problema que está atendido y como tal esa comisión nacional de despoblación en la que se está trabajando y en la que el gob de España tiene mucho que decir.

Decir una cosa no es negar la otra, yo tengo que decir que león es una ciudad atractiva, en la que se está reduciendo el empleo, más de 2.000 trabajadores que antes no lo estaban. Hemos creado, por qué hemos creado 'León up', es mucho más que una marca, es trasladar fuera la realidad económica y la realidad de calidad de vida que tiene león. Insisto, nosotros tenemos que salir fuera a decir que tenemos lo que tenemos y cuando empresas multinacionales de la farmacia, empresas multinacionales de la tecnología se fijan en León por algo será.

Es una lluvia fina, pero esos mil empleos que tiene el parque tecnológico, hace 2 años lo mismo se tendrían que haber marchado fuera y se han quedado aquí. Yo el vaso siempre lo veo medio lleno. Sin que eso signifique irresponsabilidad, sin que eso signifique que no vea esa realidad pero lucho con ella desde lo positivo.

- Luego hay que salir al exterior para vender León...

- Seguimos en ello. Vamos a acudir a los portales turísticos de Berlín y Londres, y desde León Up se está haciendo permanente proyección en Madrid y en los mercados nacionales y en Gran Bretaña de la realidad hoy económica de león.

Estamos en todos los sitios, la vinculación con Estados Unidos a través de la Universidad de Washington está dando sus frutos. El intercambio permanente. Ésta es una realidad que hace dos años no existía, bueno sí, pero no se conocía. Hoy lo ponemos en práctica.

¿Trasladar nuestra realidad de la Semana Santa o de la hostelería en Madrid no es poner en valor nuestro producto o nuestra ciudad? ¿O trasladarlo a Estados Unidos o a méxico? Por supuesto que sí, hay que hacerlo, nadie nos va avenir aquí a salvarnos. Tenemos que salvar nosotros mismos, esa es una realidad y eso es un hecho absolutamente claro y lo que hagamos nosotros lo tenemos que hacer nosotros mismos. Es muy difícil que lo hagan otros que no nos conozcan.

- ¿Puede que en los próximos dos años León reciba una buena noticia? La llegada de una nueva gran empresa?

- A mí me gusta ser tremendamente prudente y si algo nunca he querido es generar expectativas que generen luego por incumplirse, frustración.

León en ese sentido ha sufrido. Los leoneses hemos sufrido proyectos que estaban muy bien armados y se han quedado en un pluff y yo no quiero eso, yo cuando haya proyecto, voluntad y realidad, lo trasladaré. Mientras tanto, trabajaré para que ello se produzca.

A mí las imprudencias y los globos para que suenen bien y exploten y nos caigan a todos encima, no estoy dispuesto a hacerlo. Eso no quiere decir que no se esté trabajando en proyectos importantes para la ciudad. Pero cuando esos proyectos se conviertan en realidad, se trasladarán; mientras, a trabajar.

-¿Se ve repitiendo como candidato?

- Eso no toca hoy y el partido decidirá.