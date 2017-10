El acusado de matar a su sobrino en León dice que disparó porque sintió «pánico» D.S.G. se enfrenta a la petición del fiscal de veinte años de cárcel tras la muerte del hijo de su hermana durante una disputa por un castaño EL NORTE Jueves, 19 octubre 2017, 20:33

El acusado de asesinar a un sobrino suyo en la localidad leonesa de San Juan de Paluezas, tras una disputa por una herencia de tierras, ha afirmado hoy que en ningún momento quiso causar daño alguno a su familiar y que se limitó a defenderse porque sintió «pánico» al ser amenazado de muerte por éste.

Así lo ha manifestado D.S.G. durante su declaración en el juicio que se sigue contra él con en la Audiencia de León, que ha comenzado esta tarde tras la composición durante la mañana del jurado popular y que se celebra por hechos ocurridos en octubre de 2015.

El acusado, para el que la fiscalía pide una pena de 20 años de prisión por un delito de asesinato, ha admitido que disparó contra su sobrino con una escopeta del calibre 12 de su propiedad la noche del 9 de octubre de 2015 en un paraje conocido como Pousafoles.

En dicho lugar hay un castaño perteneciente a la herencia de sus padres, aún sin dividir, que cuidaba su hermana, quien también recogía sus frutos y era ayudada en los últimos años por su hijo, que acabó siendo la víctima.

El acusado ha dicho que junto al castaño propiedad de su familia, del que su hermana «se había adueñado» al hacerse con todas las escrituras tras la muerte de sus padres, hay otro que es propiedad exclusiva suya, y que se había dirigido al lugar para recoger algunas castañas porque le gustan mucho a su compañera sentimental.

Ha explicado que al llegar al lugar cargó la escopeta, con la que había salido, porque llevaba días viendo a un zorro que atacaba a sus gallinas, y la dejó sobre el capó del coche para defenderse en el caso de que llegara algún animal.

Según el acusado, cuando había recogido varios kilos de castañas llegó su sobrino y se bajó de su furgoneta «hecho un jabalí» y amenazándolo «de muerte».

«¿Qué haces aquí hijo de puta? fue lo primero que me dijo y luego me cogió por la pechera y empezó a decirme que iba a matarme y echar mi cuerpo a un barranco para que me comieran los lobos», ha señalado el acusado, que ha admitido que sintió «pánico» ante la actitud agresiva de su sobrino.

También ha relatado que cuando le soltó cada uno se dirigió hacia su coche, aunque en un momento dado su sobrino se volvió hacia él de nuevo con ánimo de agredirle, momento en el que, de forma instintiva, cogió la escopeta con una sola mano y disparó con la intención de asustarle y que se marchara, si bien fue alcanzado en el pecho y falleció en el acto.

El acusado ha irrumpido en llanto cuando la fiscal le ha preguntado si se arrepentía de lo sucedido y ha afirmado: «Hubiera sido mejor que me hubiera matado yo».

Aunque ha reconocido que mantiene desavenencias con sus hermanos, ha asegurado que no tenía ningún problema con la víctima, hasta que un mes antes de los hechos empezó a insultarle cuando se encontraban.

La Fiscalía sostiene que los hechos estuvieron motivados por una disputa familiar por una herencia relativa a su soto de castaños y que, una vez en el lugar, el acusado dejó la escopeta preparada para disparar y, ayudado de una linterna, comenzó a recoger castañas que iba introduciendo en el interior del coche, hasta un total de seis kilos.

La Fiscalía argumenta que se trata de un asesinato porque el cadáver de la víctima no presentaba señales de lucha o defensa ni en manos ni en antebrazos, lo que indica alevosía, por lo que pide imponer al acusado la pena de 20 años de prisión, la privación del derecho a residir en San Juan de Paluezas y una indemnización de 60.000 euros para la madre de la víctima y 20.000 euros para cada uno de sus tres hermanos.

Tras disparar a su sobrino, el acusado telefoneó desde su móvil al Servicio de Emergencias 112 para alertar de lo que había pasado y a continuación se dirigió a las dependencias de la Guardia Civil en Ponferrada (León) para entregarse.

Por su parte, la defensa niega que se trate de un asesinato y asegura que aquella noche el acusado no salió de casa con intención de matar a su sobrino, sino que se marchó del bar de Villaverde de la Abadía porque al televisarse un partido de fútbol no hubo una partida a la que iba a jugar, y precisa que cogió la escopeta porque días atrás había avistado un zorro.

También precisa que las facultades del acusado estaban disminuidas por la ingesta de alcohol, ya que seis horas después de los hechos dio un índice de 0,18 miligramos por litro de sangre.

No obstante, el acusado ha señalado que solía beber una botella de vino diario además de algunas cervezas y varios chupitos, pero que pese a ello no se ha emborrachado en su vida y que ese día se encontraba «como cualquier otro».

Por tanto, califica los hechos como un delito de homicidio imprudente por el que pide un año de cárcel para el acusado y, alternativamente, admite un delito de homicidio penado con cinco años.