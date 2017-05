Ecologistas en Acción lamenta no haber podido parar las obras en la Plaza del Grano por la vía judicial

Ecologistas en Acción ha intentado, el pasado 5 de mayo, la paralización cautelar en los juzgados de lo contencioso de León, a sabiendas de que la paralización judicial de las obras era muy difícil, mediando un acuerdo permisivo de la CTPCL. La asociación conservacionista lamenta que la denuncia «no haya prosperado» y que la destrucción «de la forma y del empedrado de la plaza del Grano prosiga, ante el avance a derribo del proyecto del Ramón Cañas».

«Este proyecto, como ya se puede ver en la plaza, alterará irreversiblemente la forma de su pavimentación, creando un encintado de piedra nueva cortada geométricamente y sentada con mortero de cemento: un vulgar pastiche que acabará con la autenticidad de la plaza y con buena parte de su belleza. Este proyecto, independientemente de valoraciones estéticas, es incompatible con la conservación de la Plaza del Grano como Bien de Interés Cultural», señalan.

Consideran que todo esto es «también incompatible», algo que creen que es «lo más grave», con la conservación del empedrado «que quedará en la parte central». «En primer lugar porque el Ayuntamiento no tiene ningún interés en conservarlo, esa es la gran mentira, entre otras muchas, con la que el ejecutivo local ha engañado a la opinión pública. El Ayuntamiento no tiene ni ha tenido nunca otra intención que no sea concluir el proyecto de Cañas en la fase 3 de las obras; de ahí que tapen con tierra el escalón que deja el nuevo acerado en la plaza, desnivel que muestra las verdaderas intenciones municipales, …y que sólo se resuelve ejecutando el pavimento proyectado por Cañas en sustitución del empedrado tradicional, un bien patrimonial, cultural y turístico que constituye un 'únicum' en el Camino de Santiago», explican.

En el auto de desestimación de medidas cautelares, el juzgado sólo valora «la existencia, o no, de la vía de hecho sin entrar a considerar la protección que la legislación de Patrimonio Cultural otorga a la Plaza del Grano y el incumplimiento flagrante de dicha legislación por parte del Ayuntamiento de León y de la Junta».

En desacuerdo con el auto judicial

'Salvamos la Plaza del Grano' y Ecologistas en Acción lamentan que el juez «haya ignorado» que este enclave quedó incluído dentro del reconocimiento de Conjunto Histórico de León de Decreto 2222/1962. «En ella se encuentra la Iglesia de Santa María del Camino declarada monumento por Decreto 255/1973 lo que hace necesario la protección de sus entornos y su entorno más cercano es la plaza», sostienen.

«Además por delante de dicha iglesia pasa el Camino francés de Santiago declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993, lo que obliga al Consistorio a ajustarse a las indicaciones de la Unesco para su conservación. Por otra parte, dicho organismo ya ha formulado varias advertencias por los atentados cometidos contra dicho bien cultural en su conservación a lo largo de su recorrido», añaden.

El informe del Comité estatal de Icomos de 5 de diciembre de 2015 «demuestra ampliamente el valor histórico de dicha plaza por la singularidad de su conjunto que permite profundizar en el conocimiento de nuestra historia y el peculiar valor de la técnica usada en el pavimento de la plaza que le da identidad además de ser el único testimonio que pervive de las técnicas de pavimentación usadas en León a lo largo de la historia».

Ecologistas en Acción anuncia que seguirá trabajando «con los leoneses sensibles y con las asociaciones de defensa del Patrimonio de Castilla y León y del Estado Español para seguir denunciando las obras de remodelación de la Plaza del Grano y a sus responsables».