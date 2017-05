Así derribaron la estatua del padre y el hijo

Primero comprueban que no está fija y después la derriban a empujones. Estas son las imágenes obtenidas en exclusiva por leonoticias en las que dos vándalos derriban la estatua del padre del hijo en la madrugada del viernes al sábado.

Como se puede apreciar en el vídeo, uno de los jóvenes toma impulso para arrancar la estatua del suelo. Sin embargo, tras conseguirlo huyen del lugar, previsiblemente, ante la presencia de viandantes por la zona.

Tras el acto vandálico, cinco personas se acercan a la estatua derribada y consiguen levantarla, colocándola junto a su ubicación anterior.

En la actualidad, la Policía Local se encuentra en plenas investigaciones para identificar a los dos jóvenes tras analizar estas imágenes.

Historia de una noche para olvidar

No es habitual que, tras la resaca, la visita obligada sea la de ir al podólogo, pero este caso no es lo habitual. La estatua del padre y el hijo suele ser objeto de inocentes selfies y fotos más o menos provocativas que no van más allá de la broma, componiendo una estampa habitual de la Plaza de la Regla.

Pero en la madrugada del viernes al sábado, padre e hijo vivieron un capítulo cuanto menos indeseable con la agresión realizada por dos jóvenes a los que la Policía Local trata de identificar.

Los operarios procedieron a su retirada para reparar la base de la estatua.

Así, la estatua situada a la sombra de la Catedral de León, amanecía el miércoles en un lugar diferente del que ocupa desde hace ya unos cuantos años.

Tras haber permanecido un día vallada, la escultura ha sido trasladada a la Escuela Taller por el servicio municipal de obras con el objetivo de realizar los trabajos necesarios para mejorar su base y así poder anclar la estatua de forma más eficiente y segura, como afirman fuentes municipales.

Reparación

fotogalería Los efectivos procedieron al vallado de la emblemática estatua este martes.

La escultura fue realizada por el escultor Jesús Trapote, figurativo impresionista que cuenta con una amplia trayectoria profesional, y se ha convertido en un punto de encuentro para turistas y visitantes y una de las imágenes más fotografiadas a los pies de la seo leonesa.

Durante la jornada del martes y tras inspeccionar el lugar los efectivos de la Policía Local procedieron al vallado de la estatua y al 'encintado' de la misma.

Así, tras la visita obligada al 'podólogo' y al no haber registrado más daños, el padre y el hijo volverán a su ubicación de siempre, desde donde ven la vida pasar entre turistas, selfies y leoneses en su día a día, tratando de que la madrugada del viernes quede en un mal recuerdo.