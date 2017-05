Un vídeo colgado en las redes sociales se ha convertido en viral tras denunciar la actitud de la Policía Local de León.

Un ciudadano, que transitaba por la zona comprendida entre Carrefour y Brico Depôt, se ha «jugado la vida» para rescatar a un perro que recorría una autovía pudiendo provocar un accidente entre los vehículos que debían frenar al encontrarse con la mascota en mitad del vial.

«He llamado a la Policía de León y me han dicho que no se pueden hacer cargo del perro porque la unidad encargada de ello, la Patrulla Verde, se encuentra en una cabalgata, y que si el perro no tiene microchip no es asunto suyo. Y si yo tampoco me puedo encargar de él ¿qué hago?, ¿lo dejo provocando un accidente?».

Por ello, en el vídeo solicita al concejal de Seguridad y al alcalde de Leónque refuerce a los efectivos de la Policía Local para evitar que se puedan volver a dar este tipo de situaciones.

«Veremos a ver si podemos solucionar el tema y darle un hogar», finaliza el vídeo, a la vez que solicita que se difunda su mensaje.