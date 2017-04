Los sindicatos sugieren el referéndum como fórmula para que León salga de la Comunidad

Se intuía, tras el análisis de la última EPA, que las palabras del secretario provincial de UGT en León, Enrique Reguero, se encaminaban hacia nuevas fronteras. El eje León-Zamora-Salamanca era «el más perjudicado» con estos datos en la mano en una Comunidad que pecaba de «ineficiencia».

Esas intuiciones se convirtieron en realidad solo un día después. En la presentación de la manifestación del Día del Trabajo, Enrique Reguero era franco. «La Junta de Castilla y León está haciendo poco o nada por la provincia y hay que decirlo alto y claro. Tocará plantearse si todos los colectivos, tanto sociales como políticos, tenemos que levantar el grito y ver si es necesario pedir un referéndum para salir de la Comunidad, porque parece que cuando levantamos la voz estamos haciendo algo malo».

De esta forma, Reguero dejaba la pelota en el tejado de su homólogo en Comisiones Obreras, Xosepe Vega, con el que compartía rueda de prensa, por lo que la pregunta sobre su postura fue obligada.

«Todo el mundo en esta provincia conoce cual es mi posición, yo no sé por qué tenemos tanto miedo a preguntar a la gente lo que piensa, vivimos en un país en el que cuando un pueblo o una región reivindica poder opinar se nos amenaza con los tanques o con suspender autonomía, pero como a nosotros no se nos puede suspender no tendríamos ese problema», declaraba Vega.

Una declaración de primeras intenciones a la que puso el broche Enrique Reguero: «No hay peor 'ismo' que el centralismo, ya sea el de Madrid o el de Valladolid».