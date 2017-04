Expertos califican de «catastrófico» para la fauna y la flora el incendio forestal en la Tebaida berciana

Es la imagen de la destrucción. De la desolación. Donde la vida y la muerte conviven como uno solo. El incendio que comenzó el pasado miércoles en la localidad berciana de Bouzas, perteneciente al término municipal de Ponferrada, y que ha afectado profundamente a la Tebaida berciana, es ya para los expertos una «catástrofe» medioambiental y ecológica, puesto que la zona tiene un interés botánico «muy importante».

«Ahí tenemos una serie de especies que son endémicas que ahora exactamente no se sabe si han estado afectadas o no porque eso no se va a saber hasta que se sepa exactamente el perímetro del incendio y las zonas afectadas, pero potencialmente algunas especies propias de esa zona pueden haberse visto afectadas», aseguró Flor Álvarez, subdirectora de la Escuela Técnica de Ingeniería Agraria (ESTIA) del Campus Universitario de Ponferrada.

En ese sentido, Álvarez estima que la mayor parte de la zona que ha ardido es matorral que es, «por desgracia», lo que más abunda en la comarca a causa de los incendios forestales. «Tenemos mucho brezo y parte de las laderas que han ardido eran laderas de brezo, precisamente porque de forma reiterada y repetitiva todos los años tenemos muchos incendios en la zona», indicó.

Pero lo significativo de la Tebaida berciana es que es un Bien de Interés Cultural que cuando se reconoció lo que se tuvo en cuenta fue el paisaje «y eso es precisamente lo que se llevan consigo los incendios». «Se caracteriza por ser un paisaje muy particular, con estos valles, con zonas en las que tenemos especies autóctonas, zonas en las que, a parte de matorral, tenemos especies arboladas y como comentaba, otro tipo de especies que son endémicas, propias de la zona», explicó la subdirectora de la ESTIA.

Tiempo de recuperación

En cuanto al tiempo que puede tardar en recuperarse, Flor Álvarez afirmó que el matorral se recupera «muy rápidamente», aunque también depende de las intensidad del fuego, debido al clima «benigno» que tiene la comarca berciana. «El primer año las herbáceas, luego poquito a poco matorral», apostilló. Pero en cuanto a vegetación más compleja, como árboles de un porte mayor «ahí nos tenemos que ir si queremos volver a tener árboles de 20, 30, 40 o 50 años, tenemos que esperar como mínimo otro tanto para volver a tenerlos», añadió.

Dentro de lo que cabe, explicó la subdirectora de la ESTIA, «el Bierzo, y eso lo vemos todos los años con los incendios, es de las zonas que se recuperan más rápidamente, enseguida volvemos a tener combustible, a tener vegetación».

La huella del incendio en la Tebaida berciana. / J.C.

Fauna en peligro

Por su parte, el presidente de la Asociación de estudios ornitológicos y de custodia del territorio Tyto Alba, Miguel Ángel Gallego, calificó este incendio de «desastre ambiental» que afectará a las especies que habitan la Tebaida berciana, como corzos, jabalíes o aves que anidan en la zona puesto que «cuando lleguen las lluvias habrá una serie de arrastres de terrenos fértiles y aflorará la piedra, por tanto los corzos, los jabalíes y todos los ungulados perderán hierba».

En cuanto a las aves, Gallego indicó que «no van a encontrar sitios para anidar ni van a encontrar los aportes de comida necesarios», ya que «al desaparecer los árboles van a desaparecer las bellotas, el fruto de los herbales que son la comida que tienen pájaros y demás bichos».

Por todo ello, considera que «esto afecta a todo el terreno, al uso, va a desaparecer toda la comida, la cadena trófica», concluyó Miguel Ángel Gallego.